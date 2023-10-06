8 Kuliner Lezat Khas Mesir yang Wajib Dicoba saat Liburan di Kairo

KAIRO merupakan kota dengan kekayaan sejarah, budaya, dan arsitektur yang memikat. Ibu kota Mesir ini juga menawarkan kuliner yang lezat. Kuliner Kairo memiliki perpaduan cita rasa yang khas dari hasil akulturasi budaya.

Melansir dari World Travel Guide, berikut 8 kuliner khas Mesir yang wajib dicoba saat liburan di Kairo.

1. Simit

Simit adalah roti khas Turki yang berbentuk seperti donat dengan taburan biji wijen. Roti berlapis wijen ini terlihat seperti campuran antara bagel dan pretzel dan memiliki tekstur yang lembut dan rasanya gurih.

Hidangan ini biasanya disajikan dengan telur rebus dan menjadi hidangan yang populer pada saat perayaan Sham En-Nessim. Simit biasanya mudah ditemukan di pedagang kaki lima dengan gerobak makanan.

2. Hawawshi

Hawawshi merupakan hidangan yang biasa disajikan untuk makan siang atau makan malam. Hidangan ini terbuat dari roti pipih yang diisi dengan daging cincang dan dipanggang hingga renyah dan berwarna kecoklatan.

Untuk menambah cita rasa pedas, daging cincang dibumbui dengan bawang bombay, paprika, dan cabai.

3. Ful

Ful adalah makanan pokok tradisional Mesir yang terbuat dari kacang fava yang direndam semalaman dan kemudian dimasak dengan garam, minyak zaitun, dan jinten.

Hidangan ini memiliki nutrisi yang tinggi seperti zat besi, karbohidrat, dan rendah lemak jenuh.Hidangan ini biasanya disajikan dengan pita, dan sangat populer di kalangan kaki lima maupun restoran.

4. Koshari

Koshari adalah hidangan populer di Mesir yang terbuat dari campuran nasi, pasta, dan kacang lentil. Semua bahan ini digabungkan dan disiram dengan saus tomat, cuka dan bawang goreng sebagai toping.

Hidangan ini memiliki perpaduan rasa dan tekstur yang menggugah selera dengan cita rasa gurih, pedas, dan asam. Menariknya, koshari adalah makanan nabati sehingga cocok untuk vegetarian.

5. Hamam Mahshi

Hamam mahshi adalah hidangan istimewa di Mesir yang terbuat dari burung merpati. Untuk mendapatkan daging yang lembut, burung merpati yang digunakan biasanya berusia 6 minggu.

Untuk mengolah makanan ini, merpati direbus terlebih dahulu lalu diisi dengan nasi pedas atau bubur jagung, bawang bombay, dan saus tomat. Kemudian, merpati tersebut digoreng atau dipanggang dalam oven.

Hidangan ini biasanya disajikan pada acara-acara khusus ataupun Ramadan.