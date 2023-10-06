Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Kenapa Centong Plastik Tak Boleh Diletakkan di Dalam Panci Sayur

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |23:30 WIB
Alasan Kenapa Centong Plastik Tak Boleh Diletakkan di Dalam Panci Sayur
Centong plastik dalam panci sayur, (Foto: Freepik)
A
A
A

KETIKA selesai memasak sayur, sebagian besar orang akan membiarkan centong plastik tetap berada di dalam panci berisi sayur tersebut.

Tahukah Anda, ternyata kebiasaan sehari-hari ini ternyata sebaiknya dihindari, karena ini tidak direkomendasikan oleh ahli kesehatan.

Menurut Peneliti Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan SEAFAST Center Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Nugraha Edhi Suyatma, ada risiko kandungan zat kimia di dalam centong berbahan plastik ikut larut di dalam panci berisi makanan seperti sayur tersebut.

"Sebagai bentuk kehati-hatian, akan lebih baik jika centong plastik tidak ditempatkan di panci, apalagi sayurnya panas," kata Prof Edhi saat ditemui di acara Talk Show Chandra Asri di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Suhu panas dari sayur, dijelaskan Prof Edhi, akan lama kelamaan meluruhkan bahan baku pembuat centong plastik tersebut. Inilah yang bisa berdampak pada kesehatan bila dilakukan dan dikonsumsi dalam waktu yang lama.

Pada kesempatan yang sama, Prof Edhi memberitahu jenis centong plastik apa yang sebaiknya tidak dipakai untuk sehari-hari, seperti Polietilena tereftalat (PET), PPC, atau plastik dari melamin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/28/298/2961797/tips-memilih-alat-masak-pilih-yang-keramik-atau-baja-tahan-karat-53f1EJnUL9.jpg
Tips Memilih Alat masak, Pilih yang keramik atau baja tahan karat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/298/2958694/5-tips-membersihkan-air-fryer-ternyata-gampang-loh-sY71pkjNxT.jpg
5 Tips Membersihkan Air Fryer, Ternyata Gampang Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/298/2909380/baru-punya-air-fryer-wajib-tahu-6-tips-penting-ini-nk7Ic54cqw.jpg
Baru Punya Air Fryer? Wajib Tahu 6 Tips Penting Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/298/2875631/jangan-sampai-salah-ini-4-cara-tepat-bersihkan-talenan-kayu-PcSalPzTQU.jpg
Jangan Sampai Salah, Ini 4 Cara Tepat Bersihkan Talenan Kayu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/18/298/2650054/promo-merdeka-sale-alat-masak-berkualitas-tinggi-diskon-lebih-dari-77-persen-loh-8wnCQajEeJ.jpeg
Promo Merdeka Sale, Alat Masak Berkualitas Tinggi Diskon Lebih dari 77 Persen Loh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/25/298/2476789/masakan-lebih-lezat-dan-sehat-dengan-lock-n-lock-halogen-oven-dari-emshop-7y2m9NvEIe.jpg
Masakan Lebih Lezat dan Sehat dengan Lock N Lock Halogen Oven dari eMShop
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement