Alasan Kenapa Centong Plastik Tak Boleh Diletakkan di Dalam Panci Sayur

KETIKA selesai memasak sayur, sebagian besar orang akan membiarkan centong plastik tetap berada di dalam panci berisi sayur tersebut.

Tahukah Anda, ternyata kebiasaan sehari-hari ini ternyata sebaiknya dihindari, karena ini tidak direkomendasikan oleh ahli kesehatan.

Menurut Peneliti Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan dan SEAFAST Center Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Nugraha Edhi Suyatma, ada risiko kandungan zat kimia di dalam centong berbahan plastik ikut larut di dalam panci berisi makanan seperti sayur tersebut.

"Sebagai bentuk kehati-hatian, akan lebih baik jika centong plastik tidak ditempatkan di panci, apalagi sayurnya panas," kata Prof Edhi saat ditemui di acara Talk Show Chandra Asri di kawasan Jakarta Selatan, belum lama ini.

Suhu panas dari sayur, dijelaskan Prof Edhi, akan lama kelamaan meluruhkan bahan baku pembuat centong plastik tersebut. Inilah yang bisa berdampak pada kesehatan bila dilakukan dan dikonsumsi dalam waktu yang lama.

Pada kesempatan yang sama, Prof Edhi memberitahu jenis centong plastik apa yang sebaiknya tidak dipakai untuk sehari-hari, seperti Polietilena tereftalat (PET), PPC, atau plastik dari melamin.