Es Krim Terbuat dari Sampah Plastik, Berani Coba?

ES krim pada umumnya memiliki berbagai jenis rasa manis atau segar yang menyenangkan. Misalnya rasa coklat, vanila, mint, hingga rasa aneka buah.

Namun pernahkah Anda terpikir untuk mencoba es krim dengan rasa bersalah? Ya, Anda tak salah membaca kok! Es krim dengan ‘Guilty Flavours’ ini benar-benar ada di dunia. Menariknya lagi, es krim ini justru terbuat dari sampah plastik.

Melansir CBN News, Jumat (6/10/2023) es krim ini rupanya sebuah instalasi seni karya dari seniman dan desainer, Eleanora Ortolani. Es krim ini disimpan dalam lemari es di London dan diharapkan akan memicu perdebatan sengit terkait krisis makanan dan krisis polusi plastik di masa depan.

Instalasi seni es krim unik ini dihadirkan untuk menantang cara umat manusia berpikir tentang sampah plastik dan apa yang siap atau tidak siap untuk dimakan oleh manusia.

(Foto: Instagram @ibartlondon)

“Guilty Flavours adalah apa yang saya yakini sebagai sampel pertama es krim yang terbuat dari sampah plastik,” kata Ortolani kepada Reuters di Central Saint Martins, bagian dari University of the Arts London.

“Itu berasal dari plastik yang sama seperti yang kita bisa temukan di botol, botol plastik,” imbuhnya.