HOME WOMEN FOOD

Terry Shahab Ngaku Lebuh Rileks dengan Kopi, Sehari Cukup 2 Gelas

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |07:35 WIB
Terry Shahab Ngaku Lebuh Rileks dengan Kopi, Sehari Cukup 2 Gelas
Terry Shahab ngaku lebih rileks dengan kopi. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

KOPI dianggap sebagian orang sebagai 'mood' untuk menjalkan aktivitas. Ada kalanya ketika mengonsumsi kopi, orang akan menjadi lebih rileks seperti yang diungkapkan Terry Shahab.

Pelantun Janji Manismu mengaku sangat menyukai kopi. Dia bahkan setidaknya bisa mengonsumsi dua gelas per hari.

"Aku suka banget. I love kopi karena kalau minum kopi itu bisa bikin relaks, tenang gitu. Jadi semangat," katanya saat ditemui di iNews Tower pada Senin (2/3/2023).

Terry pun lebih memilih kopi hitam dibandingkan jenis kopi lainnya. Tentunya disajikan tanpa gula.

"Aku lebih suka kopi tanpa gula karena gula bikin gatel," ujarnya lagi.

