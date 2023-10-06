Resep Tumis Simpel, Cukup 10 Menit

TUMISAN jadi salah satu menu hidangan praktis. Olahan ini sangat cocok bagi Anda yang tak punya butuh waktu lama, tapi ingin tetap lezat dan bergizi.

Bahan-bahan yang dibutuhkan tidak sulit. Begitu juga dengan cara membuatnya.

1. Resep buncis cah sapi





Rasa renyah buncis dan daging sapi yang gurih bersatu padu menjadi teman makan nasi yang menggugah selera. Simak cara buatnya seperti yang telah dikutip dari Instagram @michelealex.

Bahan:

200 gr buncis, potong bagian ujungnya

3 siung bawang putih, cincang halus

2 buah cabai merah, iris tipis

100 gr daging sapi

200 ml air

Saus tiram secukupnya

Kecap asin secukupnya

Garam secukupnya

Gula secukupnya

Kaldu bubuk secukupnya

Lada hitam secukupnya

1-2 sdm maizena, dilarutkan dengan air secukupnya

Cara membuat:

1. Tumis buncis dengan sedikit minyak dan garam sampai matang. Lalu angkat.

2. Tumis bawang putih dan cabai merah sampai harum.

3. Masukkan daging dan tumis hingga matang bersama bawang dan cabai.

4. Masukkan air, saus tiram, kecap asin, garam, gula, kaldu bubuk, dan lada hitam, masak selama 2-3 menit. Kemudian tuang maizena sambil terus diaduk hingga mengental dan matang.

5. Siram daging sapi di atas buncis lalu sajikan.