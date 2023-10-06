Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Doyan Minuman Kopi, Rio Dewanto Sanggup Minum hingga 12 Gelas Sehari

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:30 WIB
Doyan Minuman Kopi, Rio Dewanto Sanggup Minum hingga 12 Gelas Sehari
Kebiasaan minum kopi Rio Dewanto, (Foto: Instagram @riodewanto)
A
A
A

MINUMAN kopi jadi favorit banyak orang, mulai dari tua, muda, remaja baik itu pria atau pun wanita. Tak sedikit orang yang bahkan bisa menenggak banyak gelas minuman kopi, karena terlalu suka dengan kopi.

Inilah yang dialami aktor papan atas, Rio Dewanto yang memang dikenal sebagai penyuka kopi. Terlalu suka minuman kopi, suami Atiqah Hasiholan ini bahkan mengaku bisa minum 10 sampai 12 gelas kopi dalam sehari loh!

"Bisa 10 sampai 12 gelas sehari," ujar Rio Dewanto kala ditemui di kawasan SCBD, baru-baru ini.

Sanggup meminum belasan gelas kopi, Rio mengaku sejauh ini tidak mengalami masalah dengan lambung atau kesehatan sistem pencernaannya. Ternyata untuk mengimbangi kebiasaa minum kopinya yang cukup ekstrim, bintang film Filosofi Kopi itu mencoba mengimbanginya dengan mengonsumsi buah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148187/kopi-TCN6_large.jpg
Apakah Ngopi di Malam Hari Aman untuk Kesehatan Jantung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/612/3139945/10_manfaat_kesehatan_kopi_hitam_lebih_dari_sekadar_minuman_pagi-Kb2c_large.jpg
10 Manfaat Kesehatan Kopi Hitam, Lebih dari Sekadar Minuman Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/298/2867584/5-waktu-terlarang-untuk-minum-kopi-kapan-saja-p0xLMn94bg.jpg
5 Waktu Terlarang untuk Minum Kopi, Kapan Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/21/298/2850170/apakah-kopi-baik-untuk-penderita-asam-urat-simak-di-sini-penjelasannya-WqWvW8rLlf.JPG
Apakah Kopi Baik untuk Penderita Asam Urat? Simak di Sini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/12/298/2685750/tips-menurunkan-berat-badan-dengan-minum-kopi-jangan-sampai-salah-m9jdQ8Gzqj.jpeg
Tips Menurunkan Berat Badan dengan Minum Kopi, Jangan Sampai Salah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/14/298/2647710/resep-kopi-telur-vietnam-yang-mendunia-nikmat-creamy-DsHKcns3JH.jpg
Resep Kopi Telur Vietnam yang Mendunia, Nikmat Creamy!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement