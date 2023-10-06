Doyan Minuman Kopi, Rio Dewanto Sanggup Minum hingga 12 Gelas Sehari

MINUMAN kopi jadi favorit banyak orang, mulai dari tua, muda, remaja baik itu pria atau pun wanita. Tak sedikit orang yang bahkan bisa menenggak banyak gelas minuman kopi, karena terlalu suka dengan kopi.

Inilah yang dialami aktor papan atas, Rio Dewanto yang memang dikenal sebagai penyuka kopi. Terlalu suka minuman kopi, suami Atiqah Hasiholan ini bahkan mengaku bisa minum 10 sampai 12 gelas kopi dalam sehari loh!

"Bisa 10 sampai 12 gelas sehari," ujar Rio Dewanto kala ditemui di kawasan SCBD, baru-baru ini.

Sanggup meminum belasan gelas kopi, Rio mengaku sejauh ini tidak mengalami masalah dengan lambung atau kesehatan sistem pencernaannya. Ternyata untuk mengimbangi kebiasaa minum kopinya yang cukup ekstrim, bintang film Filosofi Kopi itu mencoba mengimbanginya dengan mengonsumsi buah.