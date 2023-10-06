Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Bakso Goreng, Jajanan Kaki Lima yang Menggoyang Lidah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |10:35 WIB
Resep Bakso Goreng, Jajanan Kaki Lima yang Menggoyang Lidah
Ilustrasi bakso goreng. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAJANAN kaki lima banyak yang menarik perhatian, salah satunya bakso goreng. Apalagi ketika menikmatinya bersamaan dengan bumbu yang racik sesuai selera.

Bukan hanya sekedar jajanan kaki lima, bakso goreng juga mejadi salah satu bakso khas Indonesia yang masuk dalam 50 besar bakso terbaik sedunia versi Taste Atlas dan menempati peringkat 14.

Dalam situs tersebut dijelakan bahwa bakso goreng merupakan jajanan renyah parpaduan antara Indonesia dan China.

Nah untuk mengetahui lebih lengkap, berikut resep bakso goreng dilansir dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023).

1. Bakso Goreng Crispy

Bakso goreng

Bahan Bola Daging:

350 gram daging giling

30 gram bawang bombay cincang

1 sdt oregano

2 sdm peterseli cincang

Bahan Tepung:

4 sdm Air es

1 bungkus tepung bumbu serbaguna

Bahan Pelengkap:

Mayonaise pedas

Cara Membuat :

1. Siapkan wadah, lalu masukkan daging giling, bawang bombay cincang, oregani, dan peterseli cincang. Aduk hingga rata.

2. Ambil satu sendok makan adonan dan bentuk menjadi bulatan. Lakukan sampai habis.

3. Bahan tepung: Aduk 2 sdm tepung bumbu serbaguna dengan 4 sdm air es, lalu celupkan bola daging dan balut dengan adonan kering.

4. Goreng dalam minyak panas hingga matang keemasan angkat. 

5. Sajikan bola daging tepung dengan cocolan mayonaise pedas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/298/3145522/bakso-fDHI_large.jpg
6 Rekomendasi Bakso, Legendaris hingga Ramah Kantong Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/298/2912419/5-tempat-makan-bakso-enak-di-bandung-banyak-yang-sudah-melegenda-loh-GoILrjBvJC.jpg
5 Tempat Makan Bakso Enak di Bandung, Banyak yang Sudah Melegenda Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/298/2892947/bakso-goreng-indonesia-masuk-daftar-best-meatballs-versi-tasteatlas-jVC2tlX0Zz.jpg
Bakso Goreng Indonesia Masuk Daftar Best Meatballs versi TasteAtlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/298/2862644/6-bakso-termahal-di-jakarta-hingga-dijuluki-sultan-enaknya-juara-CGkq0l1Eo3.jpg
6 Bakso Termahal di Jakarta hingga Dijuluki Sultan, Enaknya Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/298/2862539/asyiknya-teh-shanty-kuliner-bakso-gulung-bragi-bikin-merem-melek-ikutan-ngiler-QsqSuedtZr.jpg
Asyiknya Teh Shanty Kuliner Bakso Gulung Bragi, Bikin Merem Melek Ikutan Ngiler!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/28/298/2853627/apakah-makan-bakso-bisa-asam-urat-cek-di-sini-jIynOeLa3A.jpg
Apakah Makan Bakso Bisa Asam Urat? Cek di Sini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement