Resep Bakso Goreng, Jajanan Kaki Lima yang Menggoyang Lidah

JAJANAN kaki lima banyak yang menarik perhatian, salah satunya bakso goreng. Apalagi ketika menikmatinya bersamaan dengan bumbu yang racik sesuai selera.

Bukan hanya sekedar jajanan kaki lima, bakso goreng juga mejadi salah satu bakso khas Indonesia yang masuk dalam 50 besar bakso terbaik sedunia versi Taste Atlas dan menempati peringkat 14.

Dalam situs tersebut dijelakan bahwa bakso goreng merupakan jajanan renyah parpaduan antara Indonesia dan China.

Nah untuk mengetahui lebih lengkap, berikut resep bakso goreng dilansir dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023).

1. Bakso Goreng Crispy

Bahan Bola Daging:

350 gram daging giling

30 gram bawang bombay cincang

1 sdt oregano

2 sdm peterseli cincang

Bahan Tepung:

4 sdm Air es

1 bungkus tepung bumbu serbaguna

Bahan Pelengkap:

Mayonaise pedas

Cara Membuat :

1. Siapkan wadah, lalu masukkan daging giling, bawang bombay cincang, oregani, dan peterseli cincang. Aduk hingga rata.

2. Ambil satu sendok makan adonan dan bentuk menjadi bulatan. Lakukan sampai habis.

3. Bahan tepung: Aduk 2 sdm tepung bumbu serbaguna dengan 4 sdm air es, lalu celupkan bola daging dan balut dengan adonan kering.

4. Goreng dalam minyak panas hingga matang keemasan angkat.

5. Sajikan bola daging tepung dengan cocolan mayonaise pedas.