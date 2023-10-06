Hadirkan Fashion Pria Berkelas, Kaye Brothers X Kimfook Hadirkan Cufflink Bertabur Diamond

MESKIPUN banyak yang lebih suka terlihat casual, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa penampilan pria dengan jas memang sangat keren. Dalam film-film pun digambarkan agen rahasia seperti James Bond menggunakan setelan jas agar terlihat lebih berkharisma dan elegan.

Tapi, banyak yang belum paham bahwa setelan jas bukan hanya dari setelan pakaian saja, tapi juga aksesori seperti kancing yang biasa disebut Cufflink. Zaman dahulu, cufflink didesain menggunakan material kuningan yang berfungsi untuk mengencangkan manset pada kemeja pria.

Namun seiring berkembangnya zaman, desain cufflink mengalami transformasi signifikan hingga menjadi salah satu fashion item yang prestisius. Jenama lokal Kaye Brothers Tailor pun merilis koleksi cufflink premium bertajuk The Grand Design, hasil kolaborasi mereka dengan Kimfook.

Abie Kurniawan selaku Founder Kaye Brothers Tailor menjelaskan, untuk kolaborasi eksklusif kali ini, pihaknya sengaja menilik kembali arsip-arsip klasik sebagai inspirasi utama. Sentuhan inovatif dan modern pun tak luput dipadukan demi menciptakan sebuah maha karya yang tak lekang oleh waktu.

“Inspirasinya dari desain-desain era Victorian dan Edwardian. Lalu kami padukan dengan sentuhan modern sehingga tak hanya menghasilkan tampilan siluet klasik dan mewah, tetapi juga eksklusif,” ungkap Abie Kurniawan saat ditemui di Pameran Bridestory, ICE BSD City, Tangerang, Banten.

The Grand Design sendiri, lanjut Abie, terdiri dari rangkaian perhiasan mutakhir berpadu dengan batu berkualitas tinggi yang menghadirkan gaya elegan nan abadi. Batu sapphire dan aquamarine dengan taburan diamond memantulkan berbagai spektrum warna memikat yang menarik perhatian.

Tak hanya itu, bagian utama dari koleksi ini justru terletak pada desainnya yang dirancang sempurna dengan mengusung konsep bespoke experience. Cufflink dan cincin pun bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Proses pengerjaannya pun dilakukan secara langsung oleh para ahli di bidangnya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai high quality craftmanship.

“Kalau kita bisa custom jas sesuai kemauan kita, why don’t we do it to jewelry as well? Dan biasanya ketika kita berbicara soal konsep true gentleman, kebanyakan customer ingin sesuatu yang personalized dan bergengsi,” ungkap Klemens Kevin selaku Brand Ambassador Kaye Brothers Tailor.