HOME WOMEN FASHION

Didiet Maulana Berbagi Trik Padukan Batik untuk Formal dan Casual

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:41 WIB
Didiet Maulana Berbagi Trik Padukan Batik untuk Formal dan Casual
Didiet Maulana. (Foto: Instagram)
A
A
A

BATIK memang menjadi busana yang paling sering kita gunakan ketika menghadiri acara-acara penting. Menggunakan batik pun bisa jadi solusi ketika kita bingung ingin memakai pakaian apa ketika hadir dalam acara formal.

Meski begitu, bukan berarti kita bisa memadukan batik asal-asalan loh. Perancang busana Tanah Air Didiet Maulana berbagi beberapa tips memadupadankan busana batik agar tetap menarik dan sesuai dengan kebutuhan saat dikenakan. "Tips-nya adalah kita bisa membedakan look yang casual dan look yang lebih formal," kata Didiet seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, trik pemilihan batik yang tepat untuk acara santai atau informal adalah memilih bahan yang ringan agar pakaian tetap nyaman dipakai. Selain itu, baju batik dengan bahan yang ringan seperti katun atau rayon juga dapat memberikan kesan kasual pada penampilan Anda saat dikenakan.

Bagi para pria, mengenakan kemeja batik lengan pendek bisa menjadi pilihan tepat untuk menonjolkan tampilan formal Anda. Memadukan kemeja batik dengan kaos polos sebagai kaos dalam merupakan gaya kasual yang sering digunakan oleh sebagian orang. “Formal dan casual bisa dibedakan dari segi warnanya,” ujar pria pecinta tenun ikat ini.

Menurut dia, biasanya warna-warna cerah dengan warna utama putih akan cocok jika Anda ingin tampil nyaman dengan batik. Gunakan aksesoris pelengkap dengan desain minimalis agar tampilan kasual Anda tidak terlihat berat.

Selain untuk tampilan kasual, memadupadankan batik juga cocok untuk tampilan formal. Kebanyakan orang Indonesia memakai pakaian formal dengan bahan batik sehingga tidak terlalu sulit untuk memadukannya. “Untuk acara formal yang biasanya berlangsung pada pukul 17.00 ke atas, Anda bisa memilih warna yang lebih gelap atau lebih berani,” jelas Didiet.

Khusus bagi kaum hawa, Didiet menyarankan untuk membawa aksesoris tambahan berupa tas saat mengenakan batik untuk tampil formal. Sebaiknya gunakan tas selempang berukuran panjang atau sedang saat acara berlangsung sebelum sore atau jam 6 sore.

