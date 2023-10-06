Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengenal Lab Grown Diamond yang Disebut-sebut Berlian Ramah Lingkungan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:30 WIB
Mengenal Lab Grown Diamond yang Disebut-sebut Berlian Ramah Lingkungan
Lab Grown Diamond, (Foto: MPI/ Wiwie)
A
A
A

TAK dipungkiri, masyarakat awam masih banyak yang menganggap bahwa pembuatan berlian selalu identik dengan pertambangan. Padahal, tidak semua berlian yang diolah menjadi perhiasan dibuat melalui proses pertambangan konvesional, yang dianggap lebih merusak alam tersebut.

Kini, seiring perkembangan zaman, pembuatan berlian ternyata bisa dilakukan sendiri lewat kecanggihan laboratorium loh! Umumnya, berlian atau perhiasan yang dibuat melalui proses tersebut bernama Lab Grown Diamond.

Co-Founder Sol et Terre Chelsea Islan mengatakan, bahwa seperti namanya, lab grown diamond merupakan berlian yang pembuatannya dilakukan di dalam laboratorium. Chelsea menyebut, teknik ini menjadi alternatif agar masyarakat bisa lebih menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan emas.

“Faktanya, di balik keindahan sebuah berlian hasil tambang, ada berbagai konflik dan kerusakan yang terjadi, baik terhadap lingkungan mau pun manusia,” ujar Chelsea Islan, dalam jumpa pers launching Sol et Terre, di ICE BSD, Tangerang, Jumat, (6/10/2023)

“Proses pembuatannya serupa dengan berlian hasil tambang, yang membedakan adalah lokasi dan durasi pembuatannya. Tapi lab grown diamond ini lebih ramah lingkungan,” sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/611/3159477/isago-Lt1Q_large.jpg
Cek & Belanja Perhiasan di Situs Resmi ISAGO di Sini! HUT ke-1, Top Spender Bakal Raih iPhone 16!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144916/liliana_tanoesoedibjo-niPa_large.jpg
Liliana Tanoesoedibjo Apresiasi Peluncuran Koleksi Kedua Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144900/angela_tanoe-Iobx_large.jpg
Luncurkan Koleksi Terbaru, Angela Tanoesoedibjo Ungkap Kelebihan Maddie Jewellery
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/194/3144890/angela_tanoe-Y0bp_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Luncurkan Koleksi Kedua Maddie Jewellery, Usung Konsep Indonesia Heritage
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/612/3093519/momen_bahagia_madeline_di_peluncuran_maddie_jewellery_intip_keseruannya-Xh1R_large.jpg
Momen Bahagia Madeline di Peluncuran Maddie Jewellery, Intip Keseruannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/194/3093453/bebas_alergi_maddie_jewellery_hadirkan_perhiasan_cantik_dan_aman_untuk_anak-yr3D_large.jpg
Bebas Alergi, Maddie Jewellery Hadirkan Perhiasan Cantik dan Aman untuk Anak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement