Mengenal Lab Grown Diamond yang Disebut-sebut Berlian Ramah Lingkungan

TAK dipungkiri, masyarakat awam masih banyak yang menganggap bahwa pembuatan berlian selalu identik dengan pertambangan. Padahal, tidak semua berlian yang diolah menjadi perhiasan dibuat melalui proses pertambangan konvesional, yang dianggap lebih merusak alam tersebut.

Kini, seiring perkembangan zaman, pembuatan berlian ternyata bisa dilakukan sendiri lewat kecanggihan laboratorium loh! Umumnya, berlian atau perhiasan yang dibuat melalui proses tersebut bernama Lab Grown Diamond.

Co-Founder Sol et Terre Chelsea Islan mengatakan, bahwa seperti namanya, lab grown diamond merupakan berlian yang pembuatannya dilakukan di dalam laboratorium. Chelsea menyebut, teknik ini menjadi alternatif agar masyarakat bisa lebih menjaga lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan emas.

“Faktanya, di balik keindahan sebuah berlian hasil tambang, ada berbagai konflik dan kerusakan yang terjadi, baik terhadap lingkungan mau pun manusia,” ujar Chelsea Islan, dalam jumpa pers launching Sol et Terre, di ICE BSD, Tangerang, Jumat, (6/10/2023)

“Proses pembuatannya serupa dengan berlian hasil tambang, yang membedakan adalah lokasi dan durasi pembuatannya. Tapi lab grown diamond ini lebih ramah lingkungan,” sambungnya.

