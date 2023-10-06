Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Aldi Taher Ajak Warga Jadi Bintang Iklan Nippon Elastex, Siapkan Ide Kreatifmu!

Jack Newa , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |15:34 WIB
Aldi Taher Ajak Warga Jadi Bintang Iklan Nippon Elastex, Siapkan Ide Kreatifmu!
Nippon Paint gelar sayembara berhadiah uang tunai puluhan juta rupiah hingga tawaran jadi bintang iklan. Foto doc. Nippon
JAKARTA - Nippon Paint, produsen cat global asal Jepang, tengah mengadakan Sayembara Ide Iklan Nippon Elastex. Dicari Tukang Cat Handal dengan ide iklan terbaik untuk Jadi Bintang Iklan Nippon Elastex. Sayembara ini disambut antusias masyarakat, salah satunya aktor Aldi Taher.

Lelaki kelahiran 25 Oktober 1983 ini terlihat bersemangat saat menemukan poster yang terpampang pada dinding warung makan Tegal (warteg). Aldi Taher kala itu memang sedang ingin makan siang di warteg langganannya. "Sayembara apa nih? Dicari Tukang Cat Handal untuk Jadi Bintang Iklan Nippon Elastex. Wah, ini sayembara yang keren banget ya," ungkapnya.

Penyanyi sekaligus presenter ini mereview poster tersebut, menurutnya sayembara dari Nippon Elastex merupakan apresiasi untuk tukang cat di seluruh Indonesia. Mereka berkesempatan memenangkan hadiah total puluhan juta rupiah dan berkesempatan menjadi bintang iklan Nippon Elastex.

"Wow keren banget nih sayembara ini. Luar biasa Nippon Elastex yang memberikan apresiasi bagi tukang cat di seluruh Indonesia," jelas pelantun single Lesti Sayang Rizky Billar dalam akun Instagramnya alditaher.official

Dalam kesempatan tersebut Aldi mengajak masyarakat yang kebetulan sedang menyantap makan siang, untuk berpartisipasi dalam sayembara tersebut. "Tuh Bang Nippon Elastex lagi cari bintang iklan. Yuk ikutan daftar segera," ujarnya kepada beberapa pria yang sedang makan di warteg.

Video tersebut ditutup dengan ajakan Aldi Taher untuk bernyanyi bersama masyarakat yang ada di sana. Konten random tersebut menuai beragam reaksi netizen, hingga menyebar ke beberapa akun di Instagram dan Twitter.

"Aneh banget emang Aldi Taher ini, tiba-tiba dia nemuin poster sayembara tukang cat handal pas lagi makan di warteg. Wkwkwk Eh, ini programnya @nipponpaintindo bukan sih? Kalo iya keren juga, libatin tukang cat or kuli bangunan di Indonesia buat iklannya," tulis akun Instagram dagelan.

      
