WOMEN

Sebagai Wadah Bisnis bagi UMKM, Shopee Jadi Ecommerce Paling Banyak Digunakan untuk Berjualan

Agustina Wulandari, Jum'at, 06 Oktober 2023 | 09:49 WIB
Sebagai Wadah Bisnis bagi UMKM, Shopee Jadi Ecommerce Paling Banyak Digunakan untuk Berjualan
Ilustrasi e-commerce. (Foto: dok freepik/snowing)
JAKARTA - Beberapa tahun terakhir kemajuan teknologi telah membuktikan dampak positif dalam menawarkan peluang bagi produk-produk lokal untuk memperlihatkan kualitasnya. Salah satunya dapat terlihat dari bagaimana pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya berdampak positif pada skala bisnis UMKM itu sendiri, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.

Di era digital saat ini, brand lokal dan UMKM kerap mendapatkan dukungan dan kesempatan untuk bertahan dan memperkuat potensinya, terutama melalui platform e-commerce yang telah menjadi salah satu pondasi utama bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar.

Sejumlah inovasi berkesinambungan yang senantiasa dihadirkan oleh platform e-commerce telah membantu brand lokal dan UMKM mengembangkan bisnis mereka dengan efisien.

Selain menjadi perpanjangan tangan dalam mencapai pelanggan baru, para pemain e-commerce terus berlomba-lomba mengembangkan program dan inisiatif nya dalam mendukung brand lokal dan UMKM untuk meraih keuntungan dan mencapai potensi yang maksimal.

Dengan dukungan yang tepat, akan melahirkan kesempatan baru untuk masyarakat luas melalui terciptanya lapangan kerja hingga mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Menilik dari hasil riset yang dirilis oleh Ipsos pada bulan Maret lalu dengan judul "Understanding The Potentiality In E-commerce Seller”, melibatkan responden yang sebagian besar adalah pelaku usaha brand lokal dan UMKM yang berjualan online.

Riset ini mengungkapkan beberapa faktor-faktor krusial yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis para pelaku usaha brand lokal dan UMKM di ranah e-commerce.

      
Telusuri berita women lainnya
