HOME WOMEN LIFE

Kenapa Cowok Jawa Suka Dipanggil Mas

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |23:09 WIB
Kenapa Cowok Jawa Suka Dipanggil Mas
Ilustrasi cowok Jawa suka dipanggil dengan mas (Foto: Instagram/@wongponorogochannel)
A
A
A

MASIH banyak yang kebingungan kenapa cowok Jawa suka dipanggil mas sehari-hari? Pasalnya dalam kehidupan sehari-hari di Tanah Air, sudah umum pria dari suku Jawa dipanggil dengan sebutan mas. Umumnya mereka adalah para pedagang atau pekerja yang sedang dinas di luar Pulau Jawa.

 BACA JUGA:

Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023), umumnya terdapat penggunaan yang sama terhadap panggilan mas. Baik orang Jawa maupun non Jawa kerap menggunakan mas sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain. Selain itu, kata ini digunakan untuk menjalin komunikasi terhadap orang yang belum diketahui jelas asalnya.

Sejatinya mas memiliki dua fungsi salah satunya sebagai kata sapaan hormat untuk laki-laki. Kemudian mas juga merupakan salah satu gelar informal yang umum dalam masyarakat Jawa.

Misalnya dalam lingkungan kebangsawanan Jawa, pujangga Ranggawarsita dari Kasunanan Surakarta pernah mendapatkan gelar ini sebelum mendapatkan gelar Mas Ngabehi dan Raden Ngabehi.

Halaman:
1 2
      
