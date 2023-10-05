Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sekjen KPPI Yakin Perempuan Miliki Peluang Besar dalam Pembangunan Negara

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:26 WIB
Sekjen KPPI Yakin Perempuan Miliki Peluang Besar dalam Pembangunan Negara
Sekretaris KPPI Lis Dedeh. (Foto: MPI/ Kiki Oktaliani)
A
A
A

RENDAHNYA partisipasi politik perempuan di Indonesia mendorong berbagai pihak untuk bersinergi untuk mewujudkan misi yang sama dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Hal inilah yang kemudian coba dicapai oleh KPPI yang telah bermitra dengan KemenPPPA, untuk mendorong dan meyakinkan kembali para perempuan Indonesia. Sebab mereka memiliki hak yang sama untuk duduk di parlemen.

Sekretaris Jendral KPPI, Lis Dedeh mengungkapkan pandangannya bahwa perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkiprah dan turut andil dalam pembangunan negara.

“Sangat bisa, justru perempuan memiliki six senses yang berbeda tentang bagaimana membangun bangsa ini dari hati,” kata Lis Dedeh saat dijumpai di kantor KemenPPPA, Kamis (5/10/2023).

Partai Perindo

Pada pemilu 2024, Lis Dedeh mengungkapkan target yang coba dikejar oleh KPPI untuk memenuhi keterisian perempuan di parlemen sebesar 30 persen.

“Target itu harus menjadi nyata dengan segala perjuangan kita, terutama di Pemilu 2024. Menuju keberhasilan itu tentu kami dukung dari berbagai aspek,” ucapnya.

Masih ditemukan beberapa daerah dengan paham patriarki, khususnya terhadap perempuan yang akan terjun maupun tengah berkecimpung di dunia politik. Terkait hal itu, Lis Dedeh percaya dengan adanya perwakilan KPPI di tiap-tiap daerah dapat meruntuhkan dinding penghalang tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/612/2963335/tingkatkan-kesejahteraan-perempuan-caleg-perindo-devi-herlina-buka-rumah-curhat-dan-kelas-keterampilan-emyatFlk2v.jpg
Tingkatkan Kesejahteraan Perempuan, Caleg Perindo Devi Herlina Buka Rumah Curhat dan Kelas Keterampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936033/ci-mehong-beri-tips-anti-korupsi-untuk-anak-muda-perkuat-pengetahuan-rohani-xjfdOq5Egr.jpeg
Ci Mehong Beri Tips Anti Korupsi untuk Anak Muda, Perkuat Pengetahuan Rohani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/612/2864984/sambut-hut-ke-78-ri-liliana-tanoesoedibjo-buka-event-seminar-kartini-perindo-pCQfMxSqVf.jpg
Sambut HUT Ke-78 RI, Liliana Tanoesoedibjo Buka Event Seminar Kartini Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/17/194/1887909/pandangan-perempuan-indonesia-masa-kini-di-mata-liliana-tanoesoedibjo-jEuMGdUueY.jpeg
Pandangan Perempuan Indonesia Masa Kini di Mata Liliana Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/17/196/1887873/karena-menginspirasi-perempuan-desainer-hingga-pebisnis-logistik-terima-penghargaan-kartini-masa-kini-pZIANCEfoX.jpg
Karena Menginspirasi Perempuan, Desainer hingga Pebisnis Logistik Terima Penghargaan Kartini Masa Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/196/1760893/doa-tulus-kartini-perindo-untuk-korban-kebakaran-jatinegara-agar-tetap-semangat-VLb2JScc7c.jpg
Doa Tulus Kartini Perindo untuk Korban Kebakaran Jatinegara agar Tetap Semangat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement