HOME WOMEN LIFE

Malaysia Tidak Bisa Asal Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:06 WIB
Malaysia Tidak Bisa Asal Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya
Podcast Aksi Nyata. (Foto: YouTube @Partai Perindo)
A
A
A

PELESTARIAN budaya Indonesia perlu dilakukan sejak dini. Jika tidak warisan budaya Indonesia bisa diklaim oleh negara lain.

Salah satunya seperti yang sempat ramai belakangan ini, soal Malaysia yang mengklaim beberapa budaya Indonesia, diantaranya wayang dan gamelan.

Menanggapi hal ini, Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah V Partai Perindo, G.K.R. Ayu Koes Indriyah memberikan pandangan tersendiri. Melalui Podcast Aksi Nyata yang tayang di YouTube Partai Perindo, Ayu menyebut, bahwa ini adalah kesalahan dari negara yang mengklaim budaya Indonesia tersebut.

Pasalnya, negara tetangga belum tentu memiliki keterampilan dalam membuat wayang, bahkan tidak pernah memainkan wayang di negaranya.

Podcast Perindo

“Pertama tentu yang mengklaim yang salah. Karena bagaimana dia bisa mengakui yang tidak ada di negaranya. Seperti wayang kok diakui di negara tetangga,” ujar Ayu, dalam Podcast Aksi Nyata, di Youtube Partai Perindo, Kamis, (5/10/2023).

“Apakah mereka pernah main wayang? Atau tahu membuat kulit menjadi wayang? Ataukah bahkan mereka ada perusahaannya di negaranya yang bisa membuat gamelan, seperangkat gamelan?,” tuturnya.

Ayu lantas menjelaskan secara detail tentang wayang. Menurutnya, salah satu warisan budaya Indonesia ini memiliki ciri khas tersendiri yang seharusnya tidak bisa diklaim begitu saja oleh negara manapun.

“Wayang kan perlu gamelan. Tidak hanya wayang tok. Perlu segala sesuatunya. Apakah di negaranya dia juga ada pendidikan untuk nyinden, nembang, mendalang? Nggak ada. Bagaimana mengakui,” tuturnya.

