Potret Rey Utami, Artis Terkaya yang Lebih Sultan dari Raffi Ahmad

NAMA Rey Utami menjadi perbincangan publik karena disebut sebagai artis terkaya nomor 1. Bahkan, disebutkan bahwa kekayaan Rey Utami sudah mengalahkan Raffi Ahmad yang disebut sebagai Sultan Andara.

Lantas bagaimana perjalanan karier Rey Utami hingga memiliki kekayaannya mencapai Rp 4,7 triliun Rey memulai karirnya sebagai Presenter, banyak acara yang sudah dia bawakan, seperti EURO 2012, Perang Bintang, Sports7, Daily Sport, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak, dari mana saja sumber penghasilan Rey Utami.

YouTuber

Rey Utami dan juga suami mempunyai Channel YouTube yang bernama Reyben Entertainment. Dalam kanal YouTube-nya tersebut banyak konten menarik, seperti podcast, wawancara dan juga kuliner.

Presenter

Rey Utami mengawali kariernya sebagai seorang Presenter. Dia terlihat beberapa kali membawakan acara-acara olahraga di stasiun televisi, sebelum sukses seperti saat ini.

Endorse

Rey Utami juga membuka endorse di akun Instagramnya. Dia pun sudah beberapa kali terlihat menggunakan barang titipan di akun Instagramnya.