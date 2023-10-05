Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Rey Utami, Artis Terkaya yang Lebih Sultan dari Raffi Ahmad

Alia Fitriani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:30 WIB
Potret Rey Utami, Artis Terkaya yang Lebih Sultan dari Raffi Ahmad
Rey Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

NAMA Rey Utami menjadi perbincangan publik karena disebut sebagai artis terkaya nomor 1. Bahkan, disebutkan bahwa kekayaan Rey Utami sudah mengalahkan Raffi Ahmad yang disebut sebagai Sultan Andara.

Lantas bagaimana perjalanan karier Rey Utami hingga memiliki kekayaannya mencapai Rp 4,7 triliun Rey memulai karirnya sebagai Presenter, banyak acara yang sudah dia bawakan, seperti EURO 2012, Perang Bintang, Sports7, Daily Sport, dan masih banyak lagi. Yuk kita simak, dari mana saja sumber penghasilan Rey Utami.

YouTuber

Rey Utami

Rey Utami dan juga suami mempunyai Channel YouTube yang bernama Reyben Entertainment. Dalam kanal YouTube-nya tersebut banyak konten menarik, seperti podcast, wawancara dan juga kuliner.

Presenter

Rey Utami

Rey Utami mengawali kariernya sebagai seorang Presenter. Dia terlihat beberapa kali membawakan acara-acara olahraga di stasiun televisi, sebelum sukses seperti saat ini.

Endorse

Rey Utami

Rey Utami juga membuka endorse di akun Instagramnya. Dia pun sudah beberapa kali terlihat menggunakan barang titipan di akun Instagramnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/194/2896992/disebut-lebih-sultan-dari-raffi-ahmad-intip-tampilan-rey-utami-dengan-blouse-rp23-juta-yomNvJAsff.jpg
Disebut Lebih Sultan dari Raffi Ahmad, Intip Tampilan Rey Utami dengan Blouse Rp23 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/194/2844634/intip-koleksi-tas-mewah-rey-utami-artis-terkaya-di-indonesia-55ennqm080.JPG
Intip Koleksi Tas Mewah Rey Utami, Artis Terkaya di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/612/3176988//syahrini-cKmf_large.jpg
Potret Syahrini dan Reino Barack Asyik Liburan di Bali, Kompak Berkain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/629/3176505//ahok-FqU6_large.jpg
Ahok dan Istri Umumkan Hamil Anak Ketiga, Intip Potret Bahagianya Yuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/629/3172195//shandy_aulia-oPOf_large.jpg
5 Potret Shandy Aulia Rayakan Ulang Tahun Mantan Suami Bersama Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/194/3168608//jessica_wongso-M2q5_large.jpg
Jessica Wongso Main Padel, Netizen: Makin Kece Kak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement