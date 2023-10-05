Kisah Masa Muda Ganjar Pranowo, Telah Aktif Berpolitik sejak Muda

GANJAR Pranowo menjadi pusat perhatian masyarakat setelah dicalonkan menjadi Presiden Republik Indonesia untuk Pemilu 2024. Kisah masa mudanya pun menjadi topik hangat bagi banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengenal lebih dalam sang Capres.

Ganjar Pranowo lahir di kota Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 1968. Dia memiliki Ayah yang bernama Parmuji Pramudi Wiryo dan Ibu yang bernama Suparmi. Ganjar sendiri merupakan anak kelima dari enam bersaudara.

Ganjar semenjak kecil bertumbuh dalam norma-norma kehidupan yang telah diwariskan oleh sang ayah dan ibu. Suparmi yang merupakan seorang Ibu Rumah Tangga selalu sabar untuk menanamkan norma-norma kehidupan kepada enam anaknya termasuk Ganjar.

Sementara Parmuji sendiri merupakan seorang polisi yang disiplin. Sehingga secara tidak sadar Ganjar kecil menyerap keluruhan budi pekerti dari sang ibu dan kedisplinan dari sang ayah.

Ganjar kecil menempuh pendidikan SD dan SMP di Kutoarjo. Lalu dia melanjutkan pendidikannya ke SMA BOPKRI, Yogyakarta. Pendidikan tinggi seorang Ganjar Pranowo ditempuh di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Ganjar sendiri meminati kuliah dengan jurusan hukum yang dimana minat tersebut membawa Ganjar muda untuk berkecimpung di dunia hukum.

Semasa kuliah, Ganjar memiliki histori sebagai seorang mahasiswa yang tidak mau berdiam diri. Dia bukanlah tipe mahasiswa yang puas dengan mengikuti program kuliah biasa saja.

Ganjar sendiri terlibat dalam aktifitas organisasi dalam kampus. Dia masuk di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Mapagama (Mahasiswa Pecinta Alam Gadjah Mada).

Ganjar muda mengisi waktu dalam masa kuliahnya dengan berada di dalam organisasi tersebut. Dalam organisasi tersebut, jiwa kepemimpinan Ganjar dapat terasah dengan baik.