3 Resep Masakan Simpel dan Praktis untuk Bekal ke Kantor

RESEP masakan simpel dan praktis untuk bekal ke kantor bisa Anda coba di rumah. Apalagi saat ini banyak pekerja kantoran yang lebih memilih membawa bekal ketimbang membeli makanan di luar.

Ada beberapa masakan yang sangat mudah dan cepat dibuat, sehingga tidak merepotkanmu dalam menyiapkan bekal di pagi hari.

Berikut ini, ada tiga resep masakan Nusantara yang cocok untuk bekal ke kantor.

1. Resep ayam suwir sambal matah

Menu pertama ada ayam suwir sambal matah yang dikutip dari Instagram Chef Olivia @olivia.mci8. Hidangan ini memiliki cita rasa lezat dengan perpaduan daging ayam dan rempah-rempah khas Indonesia.

Bahan sambal matah:

7 siung bawang merah, iris

5 buah cabai, iris

1 siunh bawang putih, iris

3 lembar daun jeruk, cincang halus

1/2 sdt terasi

1/4 sdt garam

1/2 sdt gula

1 sdt minyak

1 serai

1/4 sdt jeruk nipis

1/4 sdt jeruk limau

Bahan:

150 gram dada ayam kukus/rebus, suwir tipis-tipis

Cara masak sambal matah:

1. Campurkan bawang merah, bawang putih, cabai, daun jeruk, serai, gula, garam, serta perasan jeruk nipis dan jeruk limau ke dalam mangkuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata.

2. Kemudian tumis minyak dan terasi hingga harum di atas teflon, lalu matikan api.

3. Selanjutnya masukan campuran bawang ke dalam teflon. Aduk-aduk hingga bawang mulai layu (dengan api mati).

4. Kemudian beri garam dan lada di atas ayam suwir. Aduk hingga rata.

5. Tambahkan sambal matah yang sudah matang ke dalam suwiran ayam.

6. Sajikan.