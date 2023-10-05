16 Macam Tipe Kepribadian dalam MBTI, Kalian Termasuk yang Mana?

MACAM tipe kepribadian dalam Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) akan dijabarkan dalam artikel ini. Selama ini, banyak orang mengaku sebagai introvert atau ekstrovert, tanpa mengetahui apa maknanya atau tanpa melalukan tes kepribadian yang sesungguhnya.

MBTI ini digagas oleh ibu dan anak Katharine Cook Briggs dan Isabell Briggs Myers. Tes kepribadian MBTI ini dikembangkan berdasarkan tipologi kepribadian yang dikemukakan Carl Jung.

Dengan demikian, MBTI merupakan tes kepribadian dengan serangkaian pertanyaan tentang preferensi seseorang pada empat domain yang berbeda.

Domain Kepribadian dalam MBTI

Sebelum ke penjelasan 16 macam tipe kepribadian, berikut adalah domain preferensi MBTI

1. Introvert-Ekstrovert

Introvert dan ekstrovert ini ditentukan oleh bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain atau dunia luar. Ada juga yang menyatakan bahwa introvert dan ekstrovert dilihat dari sisi seseorang menyalurkan dan menerima energinya.

Perlu diketahui bahwa introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakan waktunya secara personal, serta menghargai interaksi yang intim dengan sedikit orang. Sementara ekstrovert adalah kepribadian yang berorientasi pada kuantitas interaksi sosial, bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain, dan berorientasi pada tindakan ketimbang pemikiran.

2. Sensing-Intuition

Sensing (S) adalah tipe MBTI yang mempelajari lingkungan sekitar secara mandiri. Tipe S ini belajar hal-hal baru dengan terlibat langsung atau learning by doing. Pola pemikirannya juga cenderung realistis dan praktis. Sementara, tipe Intuition (N) cenderung berpikir abstrak, imajinatif, dan mengandalkan intuisi.

3. Thinking–Feeling

Tipe MBTI Thinking (T) adalah seseorang yang memutuskan secara impersonal berdasarkan data empiris dan fakta, mereka cenderung logis dan konsisten. Sedangkan tipe Feeling (F) cenderung membuat keputusan berdasarkan emosi yang dirasakan, kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang lain.

4. Judging–Perceiving

Kemudian, tipe MBTI Judging (J) adalah tipe yang cenderung bersikap tegas dan teguh pendirian, tidak ada kompromi bagi tipe J ini. Sementara tipe Perceiving (P) adalah mereka yang cenderung fleksibel, adaptif, bahkan dengan hal-hal yang belum pernah dihadapi maupun terlintas dalam pikirannya.