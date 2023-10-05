5 Potret Lady Bikers Cantik Indonesia, Gak Kalah Keren dari Pria

POTRET lady bikers cantik Indonesia nyatanya tak kalah keren dari pria. Mereka memiliki gaya yang asyik ketika mengendari roda dua itu.

Bukan sekedar motor biasa, beberapa di antaranya bahkan dengan lihai mengendari motor trail seolah tak takut dengan panas dan lumpur.

Dikutip dari berbagai sumber pada Kamis (5/10/2023), berikut lima potret lady bikers cantik Indonesia.

1. Dian Ayu Lestari

Dian Ayu Lestari tak kalah keren dari sang suami, Ananda Omesh, ketika mengendarai motor. Pada postingannya di Intagram, meski sedang panas-panasan dia tetap tampil cantik dengan motor moge miliknya.

2. Poppy Sovia





Paras cantik nan lembut bukan berarti tak suka hal menantang. Itulah yang diperlihatkan Poppy Sovia ketika mengendarai motor.

Dia pun memilih mengendarai motor trail. Meski harus kotor, dia tetap tampil cantik.