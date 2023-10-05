Advertisement
HOME WOMEN LIFE

7 Potret Kim Min Ji, Atlet Korea Selatan Bak Bidadari di Asian Games 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:02 WIB
7 Potret Kim Min Ji, Atlet Korea Selatan Bak Bidadari di Asian Games 2023
Potret Kim Min Ji yang sedang jadi sorotan para penggemar (Foto: MPI/Sukardi)
A
A
A

POTRET Kim Min Ji sang atlet lari Korea Selatan yang memiliki paras cantik bak bidadari menarik untuk diulas. Sosok Kim Min Ji tiba-tiba jadi perhatian di tengah panasnya kompetisi Asian Games 2023.

 BACA JUGA:

Padahal, atlet berusia 27 tahun tersebut tidak tercatat sebagai salah satu pelari dalam ajang yang berlangsung di Hangzhou, China tersebut. Hal ini terjadi karena Kim Min Ji diketahui memiliki paras seperti idol Kpop.

Untuk mengenal lebih jauh, berikut 7 Potret Kim Min Ji, Atlet Korea Selatan Bak Bidadari di Asian Games 2023 yang dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/10/2023).

1. Mirip Karina ‘Aespa’

 

Kim Min Ji menjadi bahan perbincangan karena visualnya yang cantik seperti seorang idol Kpop. Ia pun sering disandingkan dengan Karina, salah satu anggota girlband Aespa.

Bahkan para penggemar yang kebanyakan pria memberikan julukan “Track Karina” kepada Kim Min Ji. Julukan tersebut rupanya sangat disukai oleh atlet lari tersebut.

2. Mirip BoA dan Lim Ji Yeon

 

Tak hanya disebut mirip Karina ‘Aespa’, para penggemar Kim Min Ji juga beranggapan jika atlet berusia 27 tahun ini mirip dengan penyanyi senior BoA dan bintang drama ‘The Glory’ Lim Ji Yeon.

Halaman:
1 2
      
