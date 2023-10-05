Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Fuji Bareng Monyet di Bali, Katanya Sih Bestie Banget

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |09:08 WIB
Potret Fuji Bareng Monyet di Bali, Katanya Sih Bestie Banget
Fuji Utami. (Foto: Instagram)
A
A
A

FUJIANTI Utami Putri atau yang lebih dikenal sebagai Fuji memang tengah saat ini tengah menikmati liburan di Bali. Dia pun terlihat mengunjungi beberapa desatinasi wisata hits, salah satunya Monkey Forest.

Tak hanya sekedar menikmati suasana alam yang rindang dan melihat kawanan monyet, Fuji juga sempat menjalani pemotretan dengan fotografer Alexander Prasetyo. Tampil anggun memakai kebaya Bali, Fuji berpose dengan monyet. Dia terlihat begitu berani bak bestie saat foto bareng monyet-monyet itu. “Foto sama bestie,” tulis Fuji dalam keterangan foto yang dikutip MNC Portal dari Instagram @fuji_an.

Cantik berkebaya

Fuji Utami

Potret cantik Fuji saat pose bersama monyet. Dia memakai kebaya Bali warna putih yang dipadukan dengan kain lilit kuning dan rok batik. Dalam foto itu terlihat seekor monyet duduk di pangkuan Fuji. Fuji nampak santai bahkan dia terlihat terlihat tersenyum ke arah kamera.

Pose fierce

Fuji Utami

Pada foto selanjutnya Fuji pose berdiri dengan tampilan rambut digerai. Terlihat seekor monyet duduk santai sambil menikmati makanan di bahu Fuji. Fuji juga terlihat pose fierce dengan tatapan matanya yang tajam.

Pamer senyum manis

Fuji Utami

Aura cantik Fuji begitu terpancar di foto itu. Dia memakai makeup tebal dengan lipstik warna merah merona. Meski berfoto dengan monyet terlihat tidak ada ketakutan di raut wajahnya. Dia justru terluhat bahagia sambil memamerkan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
