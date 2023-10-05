Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Rahasia Awet Muda ala Aishwarya Rai yang Viral di Paris Fashion Week

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:48 WIB
4 Rahasia Awet Muda ala Aishwarya Rai yang Viral di Paris Fashion Week
Aishwarya Rai. (Foto: Instagram)
A
A
A

BINTANG Bollywood legendaris Aishwarya Rai belakangan menjadi sorotan netizen Indonesia. Pasalnya, penampilan cantiknya sukses mencuri perhatian saat berjalan di runway bersama beberapa artis Indonesia di L’Oreal Paris Le Defile Paris Fashion Week (PFW 2023) baru-baru ini. 

Meski usianya telah memasuki setengah abad, pesonanya tampak tak pernah luntur. Bahkan banyak yang dibuat terkagum-kagum dengan kecantikan mantan Miss Wolrd India itu. Lantas, apa sih rahasia cantik dan awet muda dari sosok Aishwarya Rai? Berikut diantaranya, dilansir dari laman Style Craze.

Menjaga pola makan

Artis yang akrab dipanggil Ash ini memiliki gaya hidup yang sangat sehat untuk menjaga kecantikan dan kesehatannya. Ash kerap menghindari gorengan, junk food, makanan kemasan, alkohol, dan merokok. Ia justru lebih banyak mengonsumsi buah dan sayuran untuk vitamin, antioksidan, dan mineral. 

Bahkan, Ash lebih memilih makanan rumahan dan minum banyak air untuk menjaga kulitnya tetap terhidrasi dan segar. Ini adalah salah satu kebiasaan Ash untuk menjaga kulitnya agar tetap muda dan cantik setiap saat! 

Skincare rutin alami

Aishwarya kerap menggunakan campuran besan (tepung gram), susu dan haldi (kunyit) sebagai exfoliant wajah. Sebagai alternatif, dia juga kerap menggunakan yogurt untuk melembabkan kulitnya dan mengoleskan masker wajah mentimun segar.

Ash juga kerap mencuci muka secara teratur dan menggunakan pelembab yang sesuai. Rutinitas perawatan dan perawatan kulitnya sebagian besar terdiri dari pengobatan alami yang dapat dibuat sendiri di rumah. 

Halaman:
1 2
      
