Ramai Tren Lip Tint hingga Lipstik dengan Formula Pelembap Kulit, Kenapa?

SEIRING kemajuan industri kecantikan, kini berbagai produk makeup terutama lip product seperti lip tint, lipstick, lip cream, hingga lip crayon di Indonesia sekarang hadir dengan menggunakan formula kandungan yang biasanya terdapat pada produk skincare.

Contohnya lip tint dengan kandungan pelembap, mulai dari Vitamin E, kolagen, hingga shea butter. Produk-produk makeup bibir dengan skincare infused ini yang sedang tren ini, umumnya menjagokan bahwa produk makeup tersebut tak hanya bikin bibir cantik tapi juga menyehatkan.

Lantas kenapa lip product dengan tambahan kandungan bahan pelembap ini semakin ramai menjadi tren dan digandrungi para kaum Hawa? Apakah memang mayoritas perempuan di Indonesia mengalami masalah kulit bibir kering hingga rentan pecah-pecah?

Dijelaskan Corazon Bernardus, Corporate Training Manager ULTIMA II Indonesia, faktor Indonesia sebagai negara tropis dengan dominasi musim panas memang berpengaruh besar.

“Alasan pertama, memang keadaan geografis kita kan Indonesia negara tropis. Apalagi sekarang-sekarang ini cuaca lagi sangat panas, dan ditambah faktor alam lapisan ozon sudah makin menipis,” jelas Corazon, ketika ditemui dalam gelaran Launching Delicate Moisture Lip Tint #UltimatelyTintspired By You, Kamis (5/10/2023) di kawasan SCBD, Jakarta.