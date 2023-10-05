Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ramai Tren Lip Tint hingga Lipstik dengan Formula Pelembap Kulit, Kenapa?

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |22:30 WIB
Ramai Tren Lip Tint hingga Lipstik dengan Formula Pelembap Kulit, Kenapa?
Lip tint, (Foto: Okezone/Pradita)
A
A
A

SEIRING kemajuan industri kecantikan, kini berbagai produk makeup terutama lip product seperti lip tint, lipstick, lip cream, hingga lip crayon di Indonesia sekarang hadir dengan menggunakan formula kandungan yang biasanya terdapat pada produk skincare.

Contohnya lip tint dengan kandungan pelembap, mulai dari Vitamin E, kolagen, hingga shea butter. Produk-produk makeup bibir dengan skincare infused ini yang sedang tren ini, umumnya menjagokan bahwa produk makeup tersebut tak hanya bikin bibir cantik tapi juga menyehatkan.

Lantas kenapa lip product dengan tambahan kandungan bahan pelembap ini semakin ramai menjadi tren dan digandrungi para kaum Hawa? Apakah memang mayoritas perempuan di Indonesia mengalami masalah kulit bibir kering hingga rentan pecah-pecah?

Dijelaskan Corazon Bernardus, Corporate Training Manager ULTIMA II Indonesia, faktor Indonesia sebagai negara tropis dengan dominasi musim panas memang berpengaruh besar.

“Alasan pertama, memang keadaan geografis kita kan Indonesia negara tropis. Apalagi sekarang-sekarang ini cuaca lagi sangat panas, dan ditambah faktor alam lapisan ozon sudah makin menipis,” jelas Corazon, ketika ditemui dalam gelaran Launching Delicate Moisture Lip Tint #UltimatelyTintspired By You, Kamis (5/10/2023) di kawasan SCBD, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164746/lipstik-CVDW_large.jpg
Bye Bye Bibir Kering! Ini Cara Pilih Lipstik yang Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/611/3164744/lipstik-y5wp_large.jpg
Pilih Lip Tint atau Lipstik? Simak Bedanya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/611/3160058/lipstik-wUkj_large.jpg
8 Lipstik dengan SPF Terbaik: Cantik Sekaligus Lindungi Bibir dari Sinar Matahari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/611/3072607/lipstik-EU9x_large.jpg
Cara Mudah Memilih Warna Lipstik agar Sesuai Kulit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/611/3000236/cara-memilih-produk-lipstik-yang-tepat-untuk-bibir-berikut-tips-lengkapnya-ZFKkd8OUCa.jpeg
Cara Memilih Produk Lipstik yang Tepat untuk Bibir, Berikut Tips Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/612/2980794/tahapan-dan-tata-cara-memakai-lipstik-yang-benar-dahului-dengan-pelembab-bibir-YolrdLUxVg.jpg
Tahapan dan Tata Cara Memakai Lipstik yang Benar, Dahului dengan Pelembab Bibir
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement