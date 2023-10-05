6 Cara Merawat Rambut Panjang, Salah Satunya Jangan Gunakan Sampo Terlalu Sering

MERAWAT rambut panjang dan sehat tentunya bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Beberapa cara terkadang sering kali membuat sebagian masyarakat bingung, sehingga malas untuk merawatnya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, keresahan masyarakat tersebut terpecahkan dengan melakukan beberapa tips. Melansir dari laman STYLECRAZE, Kamis (5/10/2023). Berikut cara sederhana merawat rambut panjang.

1. Fokus kepada perawatan kulit kepala

Semuanya dimulai dengan kulit kepala Anda. Kulit kepala yang sehat menciptakan keadaan rambut yang juga sehat.

Dengan merawat kulit kepala dengan baik makan akan membantu darah dan nutrisi mencapai folikel rambut, menghasilkan rambut yang lebih kuat dan rambut rontok yang lebih sedikit.

2. Berikan minyak rambut dua kali seminggu





Memijat kepala menggunakan minyak rambut adalah salah satu pengobatan rumahan terbaik untuk rambut panjang. Hal ini tidak hanya menawarkan relaksasi pada kepala, tetapi juga dapat meningkatkan ketebalan rambut.

Meminyaki akar rambut akan memberikan nutrisi dan membantu rambut Anda tumbuh panjang dan kuat.

3. Jangan terlalu sering memberikan sampo

Tujuan sampo adalah untuk menghilangkan kotoran dan penumpukan produk dari rambut dan kulit kepala. Tetapi menggunakannya setiap hari dapat membuat rambut Anda kering, keriting, rapuh, dan rentan terhadap kerusakan.

4. Keringkan rambut dengan lembut

Mengeringkan rambut Anda secara kasar dengan handuk meningkatkan kemungkinan kerusakan. Gunakan handuk lembut atau T-shirt lama untuk menepuk rambut Anda dan mengeringkannya.

Jangan gunakan handuk mandi untuk mengeringkan rambut Anda karena membuat rambut kasar dan kusut.