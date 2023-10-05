Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Mengenal Glutathio, Antioksidan Terbaik untuk Kulit

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |15:26 WIB
Mengenal Glutathio, Antioksidan Terbaik untuk Kulit
Ilustrasi perawatan kulit. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGENAL glutathio yang merupakan antioksidan terbaik untuk kulit. Kandungan itu tentu sangat didambkan setiap orang, khususnya wanita.

Betapa tidak, glutathio membatu mencerahkan kulit Anda, juga mengurangi tingkat produksi melanin. Dokter dan ahli kulit dari seluruh dunia sudah sering menggunakan kandungan ini selama perawatan dan terapi kulit.

Seringkali digunakan saat pembuatan krim atau tablet pencerah kulit untuk dikonsumsi.

Bagaimana cara kerjanya?

Melansir Stylecraze, Kamis (5/10/2023), glutathione mengandung asam amino yang berlimpah. Bagian terbaik dari antioksidan ini adalah dianggap aman dan tidak mengandung radikal bebas atau racun yang dapat merusak kulit Anda.

Faktanya, glutathione dapat membantu membersihkan kulit dan menghilangkan semua kotoran, sehingga membantu membuat kulit tampak lebih cerah. Selain itu, penggunaan glutathione dapat membantu mengurangi bintik-bintik dan tingkat hiperpigmentasi.

Perawatan kulit

Ini membantu dalam aktivasi enzim yang memainkan peran penting dalam detoksifikasi. Namun, perlu diingat bahwa hasilnya mungkin tidak sama untuk semua orang. Mungkin pula berbeda dari orang ke orang. Penelitian pada manusia lebih lanjut diperlukan untuk mendukung klaim tersebut.

Meskipun ada banyak produk yang membantu mencerahkan kulit Anda secara permanen, yang terbaik adalah menggunakan produk alami! Seperti yang sudah dibahas, glutathione mengandung asam amino yang mengurangi efek samping dan menjaga kulit Anda tetap sehat dan aman dalam jangka panjang.

