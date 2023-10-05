Idap Gula Darah Tinggi, Ini 5 Minuman Rebusan Untuk Menurunkannya!

PUNYA gula darah tinggi tidak baik bagi kesehatan tubuh sebab bisa menyebabkan penyakit. Gula darah tinggi bisa memicu pre-diabetes hingga diabetes melitus.

Oleh karena itu, sebaiknya gula darah tinggi segera diturunkan. Untuk menurunkan gula darah harus minum sejumlah minuman herbal, apa saja?

1. Teh Hitam

Rebusan teh hitam bagus untuk menurunkan kadar gula darah. Apalagi senyawa teh membantu meningkatkan resistensi insulin dan mengurangi stres oksidatif dan peradangan. Para peneliti bahkan mengatakan komponen teh ini dapat dikembangkan menjadi produk yang suatu hari nanti dapat membantu mengelola diabetes.

2. Teh Hijau

Selain teh chamomile, teh hijau juga dapat digunakan untuk menurunkan gula darah. Hal ini karena teh hijau kaya akan polifenol yang menurunkan peradangan dan hormon stres. Namun sebagai catatan, tidak diperkenankan untuk menambah pemanis saat meminumnya.

BACA JUGA:

3. Rebusan kayu manis

Cara menurunkan gula darah secara alami juga bisa dengan mengonsumsi ekstrak kayu manis. Obat herbal diabetes yang satu ini disebut-sebut dapat meningkatkan sensitivitas insulin dengan cara menurunkan resistensi insulin di tingkat sel. Dalam sebuah studi, konsumsi ekstrak kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah hingga 29 persen.