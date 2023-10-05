Kebanyakan Minum Air Putih Tidak Baik untuk Tubuh, Begini Penjelasannya

MINUM air putih tentu sangat dianjurkan, terlebih saat cuaca ekstrem yang memengaruhi peningkatan suhu. Air putih akan membantu menghidrasi sekaligus melembapkan tubuh seseorang.

Namun, sebetulnya berapa banyak kebutuhan air putih yang diperlukan untuk tubuh?

Dokter Spesialis Kecantikan, dr Nadia Alaydrus mengatakan kebutuhan air putih untuk tubuh yaitu secukupnya. Hal itu dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan air minum yang berbeda-beda tergantung dari aktivitas yang dilakukan serta cairan yang dikeluarkan oleh tubuh.

Kebutuhan asupan air ini pun dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti: cuaca, gender, berat badan, dan lain-lain.

“Parameter yang bisa digunakan adalah jumlah dan juga warna, dari urine kamu,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Jumat (6/10/2023).

Jika memiliki warna urin bening. Artinya, kebutuhan cairan dalam tubuh memiliki kecukupan yang terpenuhi oleh tubuh. Sedangkan jika memiliki warna urin keruh itu berarti tubuh mengalami kekurangan cairan.

Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa meminum air putih dengan jumlah banyak, akan membuat badan dan kulit tubuh menjadi lebih bagus. Namun, meminum air putih dalam jumlah banyak juga berbahaya bagi ginjal.

“Karena ginjal itu akan membuat darah kita menjadi asin, kalau kebanyakan air ya darah kita jadi kurang asin," ucap dr Nadia.