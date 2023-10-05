Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Seberapa Penting Lakukan Skrining Gangguan Tiroid? Begini Penjelasan Dokter

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |23:00 WIB
Seberapa Penting Lakukan Skrining Gangguan Tiroid? Begini Penjelasan Dokter
Pentingnya melakukan skrining tiroid sejak dini. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

RUMAH Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Merck dan InaTA cabang Jakarta melakukan kegiatan talkshow Kenali Tiroid Anda (KITA) dan skrining gangguan tiroid gratis di RSCM Kencana, Jakarta pada 3 Oktober 2023.

Kegiatan yang merupakan bagian dari Program RAISE Tiroid yang dilakukan untuk mensosialisasikan gangguan tiroid, terutama untuk populasi dewasa berisiko tinggi.

Seperti diketahui, gangguan tiroid merupakan suatu kondisi medis dimana hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid tubuh kita tidak sesuai dengan kondisi normal atau kebutuhan tubuh.

Padahal, kelenjar tiroid merupakan kelenjar penting dalam tubuh manusia yang berperan dalam mengatur metabolisme dan kesehatan tubuh. Hormon tiroid sangat diperlukan untuk membantu tubuh menggunakan energi agar tetap hangat, serta membuat otak, jantung, otot dan organ lainnya bekerja sebagaimana mestinya.

Pentingnya melakukan skrining tiroid

Sayangnya, masalah gangguan tiroid ini masih sering terabaikan. Diperkirakan sekitar 200 juta orang di seluruh dunia terkena gangguan tiroid dan lebih dari 50 persen dari penderita gangguan tiroid tidak terdiagnosis.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS mengapresiasi kegiatan skrining gratis untuk meningkatkan kedasaran masyarakat terhadap gangguan tiroid.

"Gangguan tiroid penting untuk diperhatikan karena jika tidak terdeteksi segera dan mendapatkan penanganan yang tepat. Jika tidak maka akan menyebabkan kondisi hipertiroidisme atau hipotirodisme yang dapat berdampak serius pada semua kelompok usia," tutur dr. Maxi dalam siaran pers yang diterima Okezone, Kamis (05/10/2023).

