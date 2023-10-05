Anak Usia 1 hingga 5 Tahun Disebut Usia Kritis, Begini Penjelasan Psikolog

PERKEMBANGAN anak usia dini yang berkualitas menjadi suatu investasi utama agar dapat mewujudkan visi pemerintah dalam membentuk Generasi Emas Indonesia 2045.

Pada usia lima tahun biasanya anak mengalami pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif, sosial dan emosional berkembang paling pesat dan tidak akan dapat terulang kembali dalam hidupnya.

Terkait hal tersebut Psikolog Klinis Anak dan Keluarga, Anna Surti Ariani, S.Psi., M.Si., Psi., menjelaskan pentingnya memberikan dukungan untuk anak usia lima tahun. Dukungan tersebut mulai dari pemenuhan nutrisi seimbang hingga stimulasi yang tepat agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan optimal.

“Pertumbuhan fisik, pertumbuhan kognitif, sosial dan emosional anak pada tahapan lima tahun pertama sangat kritikal dan tidak dapat terulang kembali,” kata Anna Surti dalam acara Press Conference Festival Anak Generasi Maju, di kawasan Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, orangtua harus dapat membangun dan mengembangkan karakter anak generasi maju yang dapat berpikir cepat, berani untuk maju. Selain anak juga perlu memiliki fisik dan mental yang kuat pada masa seperti ini.

Itu karena karakter tersebut adalah pondasi bagi Si Kecil untuk dapat melewati masa kini, dan menghadapi masa yang akan datang untuk menjadi anak generasi maju.