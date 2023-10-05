Perokok Wajib Baca, Ini 6 Cara Mendetoks Paru-Paru

DI tengah polusi udara, sebaiknya kesehatan paru-paru semakin dijaga. Bukan malah dibiarkan tepapar polusi dengan terus merokok.

Apalagi infeksi paru-paru bisa disebabkan oleh polusi udara dan merokok. Hal itu lebih berbahaya bagi individu yang sudah punya penyakit paru-paru.

Kamu mungkin akan terkena gejala yang muncul secara tiba-tiba saat kamu terpapar lokasi dengan tingkat polusi udara yang tinggi. Seperti batuk, merasa kehabisan napas, dan saluran udara meradang.

Untuk mengatasi dampak buruk dari polusi udara, dan dampak buruk merokok, ada berbagai metode untuk meningkatkan kesehatan paru-paru tanpa menggunakan obat dan campuran. Berikut ini adalah deretan tips detoks atau membersihkan paru-paru, apa saja?

1. Berhenti Merokok

Untuk mengurangi dan memperbaiki kerusakan paru-paru yakni berhenti merokok. Bukan masalah bila kamu sudah merokok selama tiga hari atau 30 tahun, tapi, langkah pertama untuk paru-paru yang lebih sehat, yakni dengan berhenti merokok. Bila perlu, hubungi profesional untuk membantu kamu merokok bila kamu pernah gagal stop merokok di masa lalu.

2. Olahraga Teratur

Olahraga teratur bisa membantu seseorang untuk menjaga kesehatan paru-paru. Karena, olahraga akan membuat otot bekerja lebih keras dan mempercepat pernapasan serta meningkatkan jumlah oksigen yang dikirim ke otot.

3. Hindari Penularan Infeksi

Kualitas udara serta perubahan cuaca saat ini, bisa membuat seseorang rentan terhadap infeksi. Dengan mendapatkan vaksinasi flu dan paru-paru, sering mencuci tangan, dan menghindari kontak dengan penderita penyakit lain, kamu bisa mencegah kerusakan lebih lanjut pada paru-paru kamu.

4. Jaga Kebersihan Dalam Ruangan

Menjaga kualitas udara dalam ruangan agar tetap bersih sangat penting. Pastikan ruang yang kamu tempati udaranya bersih dan sering di vakum. Hindari semprotan aerosol dan gunakan bahan pembersih alami yang bebas wangi. Selain itu, pastikan juga untuk menyapi dan membersihkan rumah kamu secara teratur.