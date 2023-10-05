Cipung Sakit, Netizen: Cepat Sembuh Adek!

ANAK kedua dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rayyanza Malik Ahmad yang sering dipanggil Cipung dikabarkan sakit. Ia terlihat terbaring lemah di rumah sakit dengan kondisi tangan yang dipasang infus.

Keadaan tersebut membuat hati netizen sedih. Pasalnya, Rayyanza yang selalu terlihat ceria kini harus terbaring sakit. Senyum manisnya seketika luntur. Mengetahui Rayyanza sakit, netizen langsung berbondong-bondong kirim doa cepat sembuh untuk anak lelaki itu.

"Cepet sembuh adeek," tulis Aurel Hermansyah dalam kolom komentar unggahan Nagita Slavina.

"Ipuuunnng, cepet sehat yaa," tulis Ayu Dewi.

"Ya Allah Abang Cipung, mau makin pinter yaa, cepet sembuh ya abang biar biar bisa main2 dan sehat lagii," tulis @sis***.

"Cepat sembuh Cipung si anak pinter, anak soleh, si moodbooster," tulis @nov***.

Menurut siaran langsung Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya, Rayyanza diduga terkena infeksi bakteri. Namun, untuk saat ini baik Raffi maupun Nagita belum bisa memberi tahun penyakit yang dialami Rayyanza secara pasti. Sebab, hasil PCR belum keluar.

"Ada radang di paru-paru. Ini lagi dicari tahu. Cuma ini hasil PCR-nya belum keluar," kata Nagita Slavina.

Lalu apa itu radang paru-paru?

Dikutip dari Ciputra Hospital radang paru-paru (pneumonia) disebabkan karena berbagai hal. Banyak faktor-faktor yang menimbulkan munculnya radang paru-paru, seperti adanya infeksi, iritasi, atau kerusakan.

Peradangan paru-paru merupakan suatu proses yang disebabkan dan menyebabkan penyakit dengan adanya penurunan fungsi paru-paru. Radang paru-paru dapat menyebar di seluruh bagian paru-paru atau terkonsentrasi pada daerah tertentu. Beberapa penyebab umum dari peradangan paru-paru adalah paparan radiasi, infeksi virus atau bakteri, asma, penyakit sistemik, hingga trauma akibat cedera paru-paru.