Ini Pentingnya Pemeriksaan Laboratorium Medis Bagi Pasien

SELAMA ini masih banyak orang belum paham tujuan pemeriksaan laboratorium medis. Nah, tujuan pemeriksaan laboratorium medis yakni melakukan deteksi dini, diagnosis, dan pengobatan penyakit pada pasien.

Pemeriksaan laboratorium dilakukan agar dokter dapat memberikan respons cepat dan tepat. Selain itu juga untuk melakukan pencegahan kemungkinan terjadinya penyakit yang lebih parah.

Diperkirakan 70 persen dari semua keputusan mengenai diagnosis pasien, termasuk pengobatan dan rawat inap pasien, dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan pengujian juga merupakan bagian penting dari pemeriksaan lengkap pasien. Misalnya, pemeriksaan laboratorium pada pasien keracunan, pasien kanker, pasien paru-paru, dan pasien penyakit dalam lainnya.

Menurut Journal of Medical & Surgical Pathology, pemeriksaan laboratorium merupakan sarana yang ampuh untuk mengidentifikasi penyakit, memantau perkembangan penyakit, dan melacak tingkat efektivitas pengobatan. Hingga 70% diagnosis medis sangat bergantung pada hasil tes laboratorium. Dengan demikian, tes yang lebih komprehensif akan menghasilkan diagnosis yang lebih tepat, sehingga rencana perawatan yang lebih akurat dapat dibuat.

Di Indonesia, meskipun telah tersedia banyak pusat pemeriksaan dan rumah sakit, masih terdapat kebutuhan yang signifikan untuk melakukan pemeriksaan yang lebih kompleks terutama di bidang patologi klinik, mikrobiologi, patologi anatomi, dan pemeriksaan molekuler.

Pemeriksaan patologi anatomi lebih lanjut bisa dilakukan lewat berbagai pemeriksaan imunohistokimia untuk beberapa jenis kanker yang meliputi paru, otak, payudara hingga 74 antibodi, serta pemeriksaan molekuler di Molecular Centre (MDC) dengan pemeriksaan Genotipe HPV, BRCA, KRAS, BRAF, eGFR, PIK3CA dengan berbagai pengembangan next generation sequencing untuk berbagai bidang medis dan waktu penyelesaian yang cepat.

Pemeriksaan laboratorium juga diperlukan untuk penyakit kanker agar diberikan jenis pengobatan yang tepat. "Kanker itu punya sifat bertumbuh dengan cepat sekali. Kami sebutnya 'doubling time' yang sangat cepat, makanya harus dilakukan pemeriksaan sejak dini agar pasien lebih cepat diobati," ujar Dokter Adityawati G. M.Biomed di MRCCC Siloam Hospitals Semanggi.

Dokter Dita, nama sapaannya, melanjutkan, karena sifat sel kanker itu bertumbuh dengan sangat cepat, maka pasien kanker bertaruh dengan detik. Karena itu, jika ditemukan benjolan di payudara, segera periksa ke rumah sakit.