HOME WOMEN TRAVEL

Pemerintah Bakal Bentuk Tourism Fund, Sandiaga: Akan Ada Lebih Banyak Event Internasional

Novie Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |05:02 WIB
Pemerintah Bakal Bentuk <i>Tourism Fund</i>, Sandiaga: Akan Ada Lebih Banyak Event Internasional
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: ANTARA/Rangga Pandu Asmara)
A
A
A

PEMERINTAH berencana membentuk dana pariwisata atau tourism fund. Tourism fund tersebut nantinya bertujuan mendukung pariwisata Indonesia yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Akan dibentuk tourism fund atau sebuah dana yang akan mendukung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, seperti mengundang event-event berkelas internasional, event-event budaya, olahraga, maupun juga MICE," ungkap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno.

Wacana pembentukan tourism found ini sebelumnya mengemuka pasca Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya menggelar rapat terbatas mengenai ekosistem pariwisata nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

Infografis Destinasi Wisata Super Prioritas

Lebih lanjut Sandi mengatakan, dana pariwisata telah diperkenalkan di sejumlah negara yang memberi penekanan khusus terhadap pengembangan pariwisata, seperti Arab Saudi dan Singapura.

Dana pariwisata ini nantinya akan dibentuk dengan pendekatan tata kelola yang baik dan memfokuskan kepada pariwisata hijau, berkelanjutan, berkualitas, serta mengutamakan kekuatan budaya Indonesia.

Sehingga diharapkan wisatawan yang datang ke Indonesia bukan hanya berpatokan pada segi jumlah (kuantitas) namun juga berkualitas. Seperti lama tinggal, belanja di ekonomi lokal maupun bagaimana mereka bisa menciptakan peluang usaha maupun lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf).

