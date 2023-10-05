Sandiaga Sebut 2 Provinsi Alami Pertumbuhan Ekonomi Fenomenal karena Industrialisasi

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa industrialisasi dan hilirisasi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang fenomenal di Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah.

"Bukti daripada industrialisasi dan hilirisasi itu dalam real. Ada dua provinsi dengan pertumbuhan fenomenal," kata Sandiaga dalam MNC Forum 72nd di MNC Conference Hall lantai 3 iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sandiaga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi fenomenal yang diraih oleh Maluku Utara yaitu 27 persen pertahunnya. Selain itu dari semua matriks yang dilakukan, provinsi tersebut adalah wilayah dengan tingkat kebahagiaan tertinggi.

Provinsi ini, lanjut dia juga dinilai dengan angka pengangguran terendah, angka kemiskinan yang terendah. Dan provinsi dengan tingkat inflasi yang juga menjadi yang terendah.