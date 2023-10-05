Malaysia Tak Bisa Sembarangan Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya!

ERA globalisasi membawa dampak tersendiri bagi kelestarian budaya Indonesia. Jika tidak ada upaya pelestarian dari masyarakat, bisa jadi budaya bangsa akan diklaim oleh negara lain.

Beberapa kekayaan budaya Indonesia saat ini menuai polemik karena ada klaim dari Malayasia. Misalnya wayang, gamelan, reog, lagu Halo-Halo Bandung, dan lainnya.

Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah V Partai Perindo, G.K.R. Ayu Koes Indriyah menyayangkan budaya bangsa Indonesia diklaim oleh Malaysia. Menurutnya negara tetangga belum tentu memiliki keterampilan dalam membuat wayang, bahkan tidak pernah memainkan wayang di negaranya.

BACA JUGA:

“Pertama tentu yang mengklaim yang salah. Karena bagaimana dia bisa mengakui yang tidak ada di negaranya. Seperti wayang kok diakui di negara tetangga,” ujar Ayu dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Melestarikan Kebudayaan di Era Globalisasi, saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri' di Youtube Partai Perindo, Kamis (5/10/2023).