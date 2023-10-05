Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Malaysia Tak Bisa Sembarangan Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:15 WIB
Malaysia Tak Bisa Sembarangan Klaim Warisan Budaya Indonesia, Ini Alasannya!
G.K.R. Ayu Koes Indriyah. (Youtube Partai Perindo)
A
A
A

ERA globalisasi membawa dampak tersendiri bagi kelestarian budaya Indonesia. Jika tidak ada upaya pelestarian dari masyarakat, bisa jadi budaya bangsa akan diklaim oleh negara lain.

Beberapa kekayaan budaya Indonesia saat ini menuai polemik karena ada klaim dari Malayasia. Misalnya wayang, gamelan, reog, lagu Halo-Halo Bandung, dan lainnya.

Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Tengah V Partai Perindo, G.K.R. Ayu Koes Indriyah menyayangkan budaya bangsa Indonesia diklaim oleh Malaysia. Menurutnya negara tetangga belum tentu memiliki keterampilan dalam membuat wayang, bahkan tidak pernah memainkan wayang di negaranya.

 BACA JUGA:

“Pertama tentu yang mengklaim yang salah. Karena bagaimana dia bisa mengakui yang tidak ada di negaranya. Seperti wayang kok diakui di negara tetangga,” ujar Ayu dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Melestarikan Kebudayaan di Era Globalisasi, saatnya Menjadi Tuan di Negeri Sendiri' di Youtube Partai Perindo, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/340/3041338/festival_biduk_gedang_selang_beangkut-VR1l_large.jpg
Mengenal Rumah Tuo Rantau Panjang Tabir Peninggalan Nenek Moyang Suku Batin di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/406/3028810/ilustrasi-zp3Y_large.JPG
7 Ilmu Santet Paling Keras dan Mematikan di Indonesia, Bisa Membunuh Tanpa Menyentuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/406/3028482/kirab_pusaka_malam_1_suro_di_pura_mangkunegaran-7fHX_large.JPG
Mengenal Tradisi Malam 1 Suro, Momen Sakral Masyarakat Jawa yang Kental Nuansa Mistis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/406/3022107/ilustrasi-dM3W_large.jpg
8 Tradisi Unik Sambut Idul Adha di Indonesia, Jemur Kasur hingga Manten Sapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3021819/tradisi_toron-LPSh_large.JPG
Mengenal Toron, Tradisi Mudik Orang Madura Jelang Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011682/4-tradisi-perayaan-waisak-di-indonesia-nomor-1-jadi-magnet-wisatawan-dunia-QZRWVORjYj.JPG
4 Tradisi Perayaan Waisak di Indonesia, Nomor 1 Jadi Magnet Wisatawan Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement