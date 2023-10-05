Sandiaga Puji Angela Tanoesoedibjo yang Mendedikasikan Diri untuk Negara

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memuji wakilnya Angela Tanoesoedibjo yang mendedikasikan dirinya untuk negara di usia muda. Sandiaga juga mengakui keuletan Angela dalam bekerja dan menangani permasalahan di Kemenparekraf.

“Adanya Angela (Tanoesoedibjo) di Kemenparekraf ini bukan hanya sekadar bekerja. Tapi, mengerti tentang bagaimana cara menanganinya,” kata Sandiaga dalam MNC Forum 72nd di MNC Conference Hall lantai 3 iNews Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sandiaga mengatakan bahwa dalam menata pemerintahan khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) membutuhkan ahli dan orang yang paham menangani kondisi. Angela masuk katagori yang dibutuhkan ini.

Sandiaga mengakui Kemenparekraf sedang berupaya mencapai target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Maka dari itu kehadiran ekonomi digital seperti yang dilakukan oleh MNC selama ini sangat membantu pertumbuhan terciptanya lapangan kerja baru tersebut.