Tips dari Pramugari, Begini Cara Hindari Serangan Kutu Busuk saat Menginap di Hotel!

SAAT berpergian keluar kota atau luar negeri, wisatawan tidak pernah tahu bagaimana keadaan kasur hotel yang akan ditempati, apakah bersih atau kotor. Terkadang bahkan terdapat kutu busuk yang biasa berdiam di kasur.

Melansir dari ANTARA News, Kamis (5/10/2023), seorang pramugari bernama Cari Curri membagikan tips di media sosial tentang cara mengusir kutu busuk atau bed bug di kasur hotel dengan semprotan campuran minyak atsiri tea tree, peppermint dan lavender.

"Seperti kutu, kutu busuk tidak menyukai minyak tea tree, minyak peppermint, dan tidak menyukai lavender," kata Curri seperti dilaporkan Travel and Leisure.

