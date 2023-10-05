Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Gigi Kuda Nil Diburu Banyak Orang?

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |21:02 WIB
Kenapa Gigi Kuda Nil Diburu Banyak Orang?
Kuda nil (Foto: REUTERS)
A
A
A

GIGI kuda nil kini menjadi target buruan, karena pemburu kesulitan mendapatkan gading gajah untuk diperdagangkan di pasar. Gigi kuda nil memang keras dan panjang, ada kemiripan dengan gading gajah.

Meskipun perdagangan gading gajah telah diawasi dengan ketat, sayangnya perdagangan kuda nil justru meningkat.

Para aktivis perlindungan satwa liar memperingatkan bahwa nasib kuda nil bisa sama dengan gajah. Saat ini, gajah menjadi hewan berstatus hampir punah, khususnya gajah hutan Afrika.

 BACA JUGA:

Lantas kenapa gigi kuda nil diburu banyak orang?

Mengutip dari BBC, gigi kuda nil diburu karena sering digunakan sebagai hiasan, sama dengan gading gajah. Namun, harga gigi kuda nil lebih terjangkau dan mudah diperoleh di pasaran dibandingkan gading gajah.

Halaman:
1 2 3
      
