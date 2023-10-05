Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Ekonomi Kreatif Dunia

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa platform Friends of Creative Economy (FCE) Meeting 2023 bisa mendorong posisi Indonesia ini sebagai pemimpin ekonomi kreatif (ekraf) global.

Menurutnya Indonesia merupakan negara dengan ekonomi kreatif terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Sandiaga mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan jelas bahwa Indonesia harus mengambil peran yang strategis di sektor ekonomi kreatif.

BACA JUGA:

"Sebagai salah satu dari tiga negara terbesar dunia dengan ekonomi kreatif untuk mengambil peran yang strategis," katanya dalam keterangan resminya usai menghadiri FCE Meeting 2023 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (4/10/2023).

Lebih lanjut pihaknya juga mengundang, sejumlah negara yang telah mengadopsi resolusi yang kita tampilkan melalui komitmen di PBB. Dimana ekraf menjadi ekonomi masa depan yang menciptakan semangat inklusif, serta menciptakan lapangan kerja yang ditargetkan sebanyak 25 juta dari segi ekonomi kreatif.