Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Gara-Gara Serangan Topan Koinu, Lebih 100 Penerbangan Dibatalkan

Rahel Pebrini Panjaitan , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:20 WIB
Gara-Gara Serangan Topan Koinu, Lebih 100 Penerbangan Dibatalkan
Bandara Taoyuan di Taiwan. (Foto: hotels.com)
A
A
A

TOPAN Koinu disertai hujan lebat melanda Taiwan pada Rabu 4 Oktober 2023. Akibatnya, lebih dari 100 penerbangan dibatalkan, banyak pekerjaan berhenti, dan sekolah di perkotaan diliburkan.

Menurut Tropical Storm Risk atau badan Resiko Badai Tropis, Koinu diperkirakan akan mendarat di pantai tenggara Taiwan kota Taitung pada Kamis (5/10/2023) pagi, sebagai topan kategori tiga. Namun, Koinu kemudian melemah saat melintasi ujung selatan pulau dan memasuki Selat Taiwan.

Hujan terberat akan terjadi di sejumlah wilayah, yaitu wilayah pegunungan, wilayah jarang penduduk, wilayah Pitung, wilayah Selatan selatan dan pesisir timur wilayah Taitung serta Hualien. Namun, Topan Koinu juga akan berdampak pada kota pelabuhan utama di selatan, Kaohsiung.

 BACA JUGA:

Di Taitung, para nelayan mengamankan kapal mereka di pelabuhan, ketika gelombang secara bertahap menjadi lebih kuat di sepanjang pantai timur Taiwan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement