Gara-Gara Serangan Topan Koinu, Lebih 100 Penerbangan Dibatalkan

TOPAN Koinu disertai hujan lebat melanda Taiwan pada Rabu 4 Oktober 2023. Akibatnya, lebih dari 100 penerbangan dibatalkan, banyak pekerjaan berhenti, dan sekolah di perkotaan diliburkan.

Menurut Tropical Storm Risk atau badan Resiko Badai Tropis, Koinu diperkirakan akan mendarat di pantai tenggara Taiwan kota Taitung pada Kamis (5/10/2023) pagi, sebagai topan kategori tiga. Namun, Koinu kemudian melemah saat melintasi ujung selatan pulau dan memasuki Selat Taiwan.

Hujan terberat akan terjadi di sejumlah wilayah, yaitu wilayah pegunungan, wilayah jarang penduduk, wilayah Pitung, wilayah Selatan selatan dan pesisir timur wilayah Taitung serta Hualien. Namun, Topan Koinu juga akan berdampak pada kota pelabuhan utama di selatan, Kaohsiung.

Di Taitung, para nelayan mengamankan kapal mereka di pelabuhan, ketika gelombang secara bertahap menjadi lebih kuat di sepanjang pantai timur Taiwan.