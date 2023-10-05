Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Souffle Pancake Es Krim, Cemilan Lezat Sambut Akhir Pekan

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |23:30 WIB
Resep Souffle Pancake Es Krim, Cemilan Lezat Sambut Akhir Pekan
Resep souffle pancake, (Foto: Youtube Endeus)
A
A
A

AKHIR pekan sudah di depan mata, menghabiskan waktu bersantai libur di akhir pekan tak melulu harus pergi ke luar rumah. Mencoba resep baru di rumah, untuk melengkapi waktu kumpul keluarga juga jadi aktivitas yang menyenangkan.

Nah, untuk akhir pekan ini kenapa tak coba untuk membuat sendiri kudapan yang lezat tapi simpel dibuatnya yakni Souffle Pancake ditambah dengan es krim, tekstur fluffy dan lembut, berpadu  dengan lezatnya es krim.

Seperti apa cara membuatnya? Dikutip dari Youtube Endeus, Kamis (5/10/2023) berikut resep Souffle Fluffy Pancake Es Krim.

Bahan-bahan:

1 sendok makan marie biscuit & chocolate

1 sdm minyak goreng

 BACA JUGA:

Bahan adonan 1:

2 sdm tepung terigu protein rendah

2 sdm tepung maizena

1 scoop es krim rasa biskuit

¼ sdt baking powder

3 kuning telur

1 sdm susu cair

¼ sdt vanilla extract

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/298/2909649/resep-puding-cendol-dan-tiramisu-dingin-camilan-kumpul-kumpul-di-akhir-pekan-anp3s77RnZ.jpg
Resep Puding Cendol dan Tiramisu Dingin, Camilan Kumpul-kumpul di Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/298/2754280/resep-pesmol-ikan-nila-sajian-akhir-pekan-yang-menggugah-selera-7dbmF2IsII.jpg
Resep Pesmol Ikan Nila, Sajian Akhir Pekan yang Menggugah Selera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/13/298/2746025/resep-tumis-kerang-jamur-lada-hitam-hidangan-spesial-untuk-akhir-pekan-ordYtAtr3H.jpg
Resep Tumis Kerang Jamur Lada Hitam, Hidangan Spesial untuk Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/07/298/2741737/resep-sup-asam-pedas-daging-giling-nikmat-dan-seger-banget-qs4SewatjZ.jpg
Resep Sup Asam Pedas Daging Giling, Nikmat dan Seger Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/11/298/2705731/resep-sosis-gulung-tempe-kriuk-bikin-susah-berhenti-ngemil-YgPoAEHSon.jpg
Resep Sosis Gulung Tempe Kriuk, Bikin Susah Berhenti Ngemil!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/07/298/2682924/resep-cheesy-chicken-lelehan-keju-dan-garingnya-bikin-nagih-eOODhjrDM7.jpg
Resep Cheesy Chicken, Lelehan Keju dan Garingnya Bikin Nagih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement