Resep Souffle Pancake Es Krim, Cemilan Lezat Sambut Akhir Pekan

AKHIR pekan sudah di depan mata, menghabiskan waktu bersantai libur di akhir pekan tak melulu harus pergi ke luar rumah. Mencoba resep baru di rumah, untuk melengkapi waktu kumpul keluarga juga jadi aktivitas yang menyenangkan.

Nah, untuk akhir pekan ini kenapa tak coba untuk membuat sendiri kudapan yang lezat tapi simpel dibuatnya yakni Souffle Pancake ditambah dengan es krim, tekstur fluffy dan lembut, berpadu dengan lezatnya es krim.

Seperti apa cara membuatnya? Dikutip dari Youtube Endeus, Kamis (5/10/2023) berikut resep Souffle Fluffy Pancake Es Krim.

Bahan-bahan:

1 sendok makan marie biscuit & chocolate

1 sdm minyak goreng

Bahan adonan 1:

2 sdm tepung terigu protein rendah

2 sdm tepung maizena

1 scoop es krim rasa biskuit

¼ sdt baking powder

3 kuning telur

1 sdm susu cair

¼ sdt vanilla extract

