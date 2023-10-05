Tips Menyimpan Sayur di Kulkas agar Bisa Awet sampai Seminggu

BIASANYA kita akan memasukan bahan-bahan makanan sisa memasak ke dalam kulkas, sehingga bisa digunakan lagi di kemudian hari. Biasanya untuk menjaga kesegarannya kita akan memasukkan sayur tersebut ke dalam plastik, sebelum kemudian diletakkan dalam kulkas.

Tapi, Koki selebriti Norman Ismail menyebut ada beberapa kesalahan yang kerap dilakukan orang kala menyimpan sayuran. Dia pun berbagi tips menyimpan sayuran segar di lemari es, termasuk menjaganya tetap utuh, mengeringkannya, dan membungkusnya dengan tisu.

“Kalau sayur segar masih harus utuh, tidak dipotong dan dikeringkan, cukup dibungkus dengan tisu tebal, ini akan memperpanjang umur sayur,” kata Norman seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, sayuran segar tidak boleh disimpan di freezer atau deep freezer karena akan merusaknya kecuali belum diolah. Bagi para pekerja sibuk atau ibu rumah tangga yang tidak punya waktu untuk menyiapkan sayuran di pagi hari, chef Norman menjelaskan bahwa sayuran bisa dipotong-potong dan direbus sehari sebelumnya.

Kemudian, sayur tersebut bisa disimpan dalam wadah plastik berdinding tipis dan disimpan di lemari es atau freezer untuk digunakan keesokan harinya. "Tips lainnya, basahi tisu lalu masukkan ke dalam plastik berdinding tipis, buat lubang di tutup plastiknya, sayurnya bisa tahan seminggu," jelas dia.

Dia melanutkan, cara mengawetkan daging mentah sama dengan mengawetkan sayur mayur, yaitu membiarkannya kering dan tidak perlu dicuci. Jika Anda membeli daging di supermarket, Anda bisa langsung memasukkannya ke dalam freezer.

Namun jika membelinya di pasaran, keringkan dengan tisu, masukkan ke dalam kotak plastik dan pastikan tidak ada udara tersisa di dalamnya, atau vakum. “Jika berencana digunakan dalam dua hari ke depan bisa dimasukkan ke dalam lemari es, namun jika ingin digunakan jangka panjang silakan dimasukkan ke dalam freezer,” ujarnya.