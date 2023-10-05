Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Gaya Wika Salim Pakai Tanktop Hijau, Netizen: Bajunya Dicakar Kucing Ya?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:08 WIB
4 Gaya Wika Salim Pakai Tanktop Hijau, Netizen: Bajunya Dicakar Kucing Ya?
Wika Salim. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEDANGDUT Wika Salim selalu sukses bikin para cowok sulit berkedip. Terutama pada postingannya di Instagram yang kerap menunjukkan gayanya yang stylish dan juga seksi.

Seperti pada unggahan terbarunya, sebelum manggung di Surabaya Wika pose cantik di backstage. Di foto itu, dia terlihat kece memakai overall warna hijau dipadukan dengan outer warna senada.

Penasaran seperti apa gaya kece Wika Salim saat pose pakai overall hijau? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim.

Pose megang dahi

Wika Salim

Potret Cantik Wika saat berada di backstage. Dia memakai overall warna hijau dengan aksen bolong-bolong seperti pakai baju kaktus. Tapi jangan salfok, aksen baju itu nggak benar-benar bolong yah, dilapisi lagi dengan kain bagian dalam yang senada dengan warna kulitnya.

Overall model tanktop itu dipadukan dengan outer yang warna senada. Dia juga menambahkan aksesori seperti kalung, jam tangan, dan juga anting. Wika terlihat pose memegang dahi dengan ekspresi fierce.

"Nggak ada obat," kata @abay***

"Bajunya dicakaran kucing itu teh?," tanya @nurhidayat***

Pakai makeup tebal

Wika Salim

Wika mempercantik tampilannya dengan makeup tebal dan lipstik warna merah yang membuatnya makin seksi. Sementara itu, tampilan rambutnya model half bun sehingga terlihat makin stylish pada gayanya. Dia pose berdiri sambil menatap serius ke arah samping. Ngeliatin siapa sih?

Halaman:
1 2
      
