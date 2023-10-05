Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tampilan Gemas Jennie BLACKPINK dengan Hotpants dan Stocking Hitam

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |16:02 WIB
Tampilan Gemas Jennie BLACKPINK dengan Hotpants dan Stocking Hitam
Jennie BLACKPINK. (Foto: Instagram)
A
A
A

SETELAH Jisoo dan Rose tampil menawan di acara Dior dan YSL, kini giliran Jennie BLACKPINK yang tampil di acara Paris Fashion Week. Memang anggota BLACKPINK tidak hanya jago bermusik, namun juga diakui sebagai ikon fashion sejati.

Kehadiran mereka di acara-acara fashion selalu meninggalkan pengaruh besar dalam dunia fashion. Saat grand opening Paris Fashion Week, masing-masing member BlackPink tampil dengan penampilan megah terutama untuk mendukung brand fashion yang mereka wakili.

Jennie BLACKPINK

Jennie telah memberi dirinya julukan manis “Human Chanel” dan itu memang pantas. Dia memang menjadi Brand Ambassador merek Chanel sehingga menjadi bagian integral dari identitasnya.

Oleh karena itu, Jennie bisa dipastikan selalu tampil cantik memukau di setiap acara Chanel yang dihadirinya, termasuk dalam Chanel Spring/Summer 2024. Seperti dilansir dari Highend, pada acara pakaian siap pakai Chanel Spring/Summer 2024 di Paris, Jennie memamerkan penampilan cantiknya.

Advertisement