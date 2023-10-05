Tampil Stunning Bersama PerhiaSan by Sasa, Terbuat dari MSG Alami

PT Sasa Inti Merilis PerhiaSan yang terinspirasi dari Monosodium Glutamat atau MSG yang akan dipamerkan langsung di Bridestory Market (Foto: Dok Sasa)

JAKARTA - PT Sasa Inti, perusahaan makanan dan bumbu terkemuka di Tanah Air merilis PerhiaSan yang terinspirasi dari Monosodium Glutamat alias MSG atau yang lebih dikenal dengan micin. Untuk pertama kalinya, koleksi PerhiaSan by Sasa ini akan dipamerkan secara langsung di Bridestory Market, ICE BSD pada 5-8 Oktober 2023.

Uniknya, perhiaSan by Sasa dipersembahkan dari cinta dan keindahan alam. Setiap kristal dalam koleksi ini terbuat dari 100 persen bahan alami Sasa MSG dan diolah dengan penuh keahlian oleh tangan-tangan berbakat. Koleksi ini bukan hanya tentang perhiasan, melainkan tentang cinta yang tulus. Karena Sasa percaya, ada cinta dalam setiap hal yang alami.

Seperti diketahui, Monosodium Glutamate atau MSG telah umum digunakan sebagai bahan penambah rasa masakan sejak puluhan tahun yang lalu. Sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, banyak orang berasumsi bahwa MSG dapat mengganggu kesehatan tubuh. Padahal, anggapan tersebut tidak terbukti.

Faktanya, tambahan pangan penyedap rasa ini terbuat dari bahan alami seperti tetes tebu melalui proses fermentasi. Tebu yang sudah menjalani proses fermentasi secara alami diambil zat glutamatnya. Setelah itu, akan melalui proses tahap kristalisasi. Kandungan dalam MSG terdiri dari tiga zat, yaitu asam glutamat 78 persen dan 22 persen lainnya terdiri dari natrium dan air.

Oleh karena itu, Sasa ingin mengubah asumsi yang tidak benar terhadap MSG, dengan meluncurkan "PerhiaSan by SASA". PerhiaSan dalam bentuk cincin ini, batunya terbuat dari proses kristalisasi alami Sasa MSG, yakni proses kristalisasi alami yang terjadi dari tetes tebu hingga menghasilkan kristal Sasa MSG.

Dalam event ini, Sasa MSG tak hanya akan memperlihatkan inovasi dari mahakarya miliknya, tetapi juga memberikan pengalaman menarik bagi pengunjung, mulai dari edukasi hingga informasi bagaimana perhiaSan itu dibuat dari awal hingga menjadi kristal.

Penasaran seperti apa PerhiaSan By Sasa? Segera datang ke Bridestory Market, salah satu event wedding terbesar di Indonesia yang berlangsung di ICE BSD pada 5-8 Oktober 2023. Jadilah saksi sejarah dari launching-nya perhiasan pertama di dunia yang terbuat dari bahan dasar MSG!

(Fitria Dwi Astuti )