HOME WOMEN WOMEN

TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Zulhas Minta Beralih ke E-Commerce Lain

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |14:24 WIB
TikTok Shop Resmi Ditutup, Mendag Zulhas Minta Beralih ke E-Commerce Lain
Ilustrasi belanja online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – TikTok resmi menutup bisnis dan layanan dagangnya yakni TikTok Shop pada Rabu, (4/10/2023) pukul 17.00 WIB. Artinya, konsumen sudah tidak bisa lagi berbelanja di TikTok Shop. Pedagang maupun pembeli tidak bisa melakukan transaksi jual-beli di platform tersebut.

Berdasarkan pantauan dari berbagai sumber, para pedagang di aplikasi TikTok memberikan respon yang beragam. Banyak dari mereka yang merasa kecewa, sedih dan ada yang menangis hingga kompak bernyanyi lagu perpisahan. Banyak dari mereka melakukan banting harga jelang penutupan TikTok Shop, dikarenakan sudah lakukan stok barang dalam jumlah yang cukup banyak.

Dalam laman resminya, TikTok Indonesia menyatakan, keputusan menghapus fitur TikTok Shop ini dilakukan untuk mematuhi peraturan dari Pemerintah yang berlaku.

Peraturan tersebut seperti tertuang dalam pasal 67 Permendag 31 Tahun 2023, tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melarang media sosial berperan ganda sebagai e-commerce. Pedagang hanya bisa memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan jualannya, namun tak boleh ada transaksi yang terjadi di dalam aplikasi tersebut.

Dengan adanya regulasi yang diterbitkan pada 26 September 2023 lalu, pihak TikTok Shop telah menyatakan akan berkomitmen mengikuti peraturan pemerintah yang ada, ditandai dengan pengiriman surat elektronik kepada Mendag beberapa waktu lalu. Pernyataan resmi tersebut juga disiarkan melalui laman TikTok Newsroom.

      
