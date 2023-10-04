Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Desainer Wesly Harapkan Pemerintah Kenal Keinginan dan Kebutuhan Pelaku Industri Kreatif

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:40 WIB
Podcast Aksi Nyata: Desainer Wesly Harapkan Pemerintah Kenal Keinginan dan Kebutuhan Pelaku Industri Kreatif
Wesly Jubilant, (Foto: Youtube Partai Perindo)
INDUSTRI kreatif, termasuk fesyen di dalamnya tak dipungkiri jadi salah satu bidang sektor yang menyumbang nominal besar untuk pendapatan negara.

Dosen bidang fashion, fashion stylist sekaligus fashion designer, Wesly Jubilant sebagai salah satu pelaku industri kreatif di Tanah Air tentu paham betul dengan isu atau posisi para pelaku industri kreatif seperti dirinya di jaman sekarang.

Dalam Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, pada Rabu (4/10/2023) ia mengungkapkan keinginannya soal bagaimana pemerintah andil dalam pengembangan dan memaksimalkan industri kreatif di Indonesia.

“Harusnya mengenal pelaku industri kreatif itu, mereka maunya apa. Apakah mau di bidang seni atau pun fesyen," jelas Wesly, dikutip dari Youtube Partai Perindo.

 "Pemerintah bisa mendukung mereka salah satunya dengan bantuan dana dibarengi dengan pendamping pelatihan dari pemerintah setempat,” jelas Wesly, dikutip dari Youtube Partai Perindo.

