HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Kekayaan Wastra Indonesia Berperan Memajukan Industri Kreatif Indonesia

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |23:16 WIB
Podcast Aksi Nyata: Kekayaan Wastra Indonesia Berperan Memajukan Industri Kreatif Indonesia
Wesly Jubilant, (Foto: Youtube Partai Perindo)
BUKAN rahasia lagi kalau Indonesia terkenal dengan kekayaan ragam budaya, yang salah satunya tertuang dalam berbagai motif Batik Indonesia, yang mana Batik sendiri telah ditetapkan sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda oleh UNESCO pada tahun 2009.

Seiring berjalannya waktu, terlihat kesadaran masyarakat terutama generasi muda saat ini untuk melestarikan sekaligus menjaga wastra Indonesia, kini makin jelas. Tak sekedar kain cantik saja, lahir banyak komunitas muda-mudi yang menjadikan kain Batik bukan sekedar identitas tetapi menjadi suatu hal yang integral dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia dalam segala momen.

Dosen, fashion stylist sekaligus fashion designer, Wesly Jubilant menuturkan bahwa wastra Indonesia memiliki potensi tinggi dalam memajukan industri kreatif Indonesia.

“Sangat berperan. Apalagi kalau misalnya didukung dengan pemerintah yang mempermudah,” ungkap Wesly dalam siaran Podcast Aksi Nyata Partai Perindo #DariKamuUntukIndonesia, Rabu (4/10/2023)

 BACA JUGA:

Wesly kemudian menyebutkan beberapa desainer Indonesia yang turut mengenalkan wastra Indonesia di luar negeri, terutama dalam beberapa perhelatan ajang fashion berskala global. Beberapa nama ini seperti Ferry Sunarto dan Harry Halim yang menampilkan karya dengan motif khas Indonesia pada salah satu fashion di Paris, Prancis.

(Rizky Pradita Ananda)

      
