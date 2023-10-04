Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rahayu Saraswati: Perempuan Juga Bisa Menjadi Wakil Rakyat

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |20:53 WIB
Rahayu Saraswati: Perempuan Juga Bisa Menjadi Wakil Rakyat
Rahayu Saraswati, (Foto: MPI/ Chindy)
A
A
A

RAHAYU Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Presidium diketahui hadir dalam gelaran acara RAKORNAS KPPI yang diselenggarakan selama tiga hari, pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2023. Dalam acara ini, Rahayu sempat mengangkat isu keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia.

Menurutnya, untuk meningkatkan ketertarikan kaum perempuan di Indonesia terutama di bidang legislatif, Rahayu menilai dapat diperjuangkan melalui kegiatan pelatihan. Contohnya saat ini, pelatihan sudah berlangsung selama satu setengah hari, yang diisi dengan materi-materi berkualitas.

“Harapan kami bisa mempersiapkan bacaleg perempuan ini untuk bisa menghadapi pemilu di dapilny masing-masing,” kata Rahayu kepada MNC Portal saat ditemui di acara RAKORNAS KPPI, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (4/10/2023)

Melalui beberapa strategi, caleg-caleg perempuan lintas partai yang di dalam struktural KPPI, maupun yang di luar KPPI, semuanya bisa ikut di tahun pemilu. Sehingga dengan strategi yang diberikan, para caleg perempuan ini diharapkan bisa memiliki ilmu yang hakiki untuk bisa berkonsentrasi menghadapi caleg-caleg lainnya, yang tentu dapat memenangkan suara di dapilnya masing-masing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/28/612/2335307/mau-jadi-pemimpin-berkualitas-perhatikan-7-faktor-penting-ini-QiT6kkqrD6.jpg
Mau Jadi Pemimpin Berkualitas? Perhatikan 7 Faktor Penting Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/28/194/2048900/jessica-tanoesoedibjo-tak-menyangka-dapat-penghargaan-ibw-2019-2zxOzO80yV.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Tak Menyangka Dapat Penghargaan IBW 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/24/196/2009093/mengenal-iim-fahima-perempuan-indonesia-yang-masuk-young-world-changer-di-wef-2019-RT2ePl72eh.jpg
Mengenal Iim Fahima, Perempuan Indonesia yang Masuk Young World Changer di WEF 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/19/196/1888782/ini-10-pahlawan-nasional-wanita-yang-inspiratif-RuhtvpW7KB.jpg
Ini 10 Pahlawan Nasional Wanita yang Inspiratif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/23/196/1761480/perempuan-masih-dianggap-sebelah-mata-padahal-bisa-jadi-pemimpin-sukses-C1Boxw7HjK.jpg
Perempuan Masih Dianggap Sebelah Mata padahal Bisa Jadi Pemimpin Sukses!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/19/196/1492968/punya-keunikan-kini-waktunya-perempuan-menjadi-pemimpin-hebat-MUlcyE9nkR.jpg
Punya Keunikan, Kini Waktunya Perempuan Menjadi Pemimpin Hebat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement