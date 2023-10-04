Rahayu Saraswati: Perempuan Juga Bisa Menjadi Wakil Rakyat

RAHAYU Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Presidium diketahui hadir dalam gelaran acara RAKORNAS KPPI yang diselenggarakan selama tiga hari, pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 2023. Dalam acara ini, Rahayu sempat mengangkat isu keterlibatan kaum perempuan dalam dunia politik di Indonesia.

Menurutnya, untuk meningkatkan ketertarikan kaum perempuan di Indonesia terutama di bidang legislatif, Rahayu menilai dapat diperjuangkan melalui kegiatan pelatihan. Contohnya saat ini, pelatihan sudah berlangsung selama satu setengah hari, yang diisi dengan materi-materi berkualitas.

“Harapan kami bisa mempersiapkan bacaleg perempuan ini untuk bisa menghadapi pemilu di dapilny masing-masing,” kata Rahayu kepada MNC Portal saat ditemui di acara RAKORNAS KPPI, di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (4/10/2023)

Melalui beberapa strategi, caleg-caleg perempuan lintas partai yang di dalam struktural KPPI, maupun yang di luar KPPI, semuanya bisa ikut di tahun pemilu. Sehingga dengan strategi yang diberikan, para caleg perempuan ini diharapkan bisa memiliki ilmu yang hakiki untuk bisa berkonsentrasi menghadapi caleg-caleg lainnya, yang tentu dapat memenangkan suara di dapilnya masing-masing.